Oltre 40 gradi a Matera. Refrigerio, paglia e gelati

Di certo non è consigliabile muoversi quando il sole batte sulla cabeza, in testa, come si dice nei Paesi ispanici, ed è meglio uscire dopo le cinqo de la tarde, nel tardo pomeriggio. A meno di necessità o per lavoro. Per i turisti in visita a Matera i 43 gradi segnati dal termometro della farmacia in via Annunziatella non è uno ostacolo a scoprire la città. Cappello di paglia in testa, bottiglietta di acqua fredda, un gelato …e poi al riparo degli ipogei di piazza San Francesco d’Assisi, meglio ancora nel Palombaro lungo. E domani, che si attende un ulteriore picco, non resta che una fetta di anguria e supermercati con l’aria condizionata.