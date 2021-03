Il cassonetto per la raccolta dell’olio esausto è lì ma trabocca dentro e fuori di liquidi, contenitori, ormai da tempo, come ci hanno riferito i residenti del quartiere Serra Rifusa. ll consorzio che dovrebbe provvedere non si vede da un po’ e non solo lì. E il decoro dei luoghi lascia a desiderare. Attendiamo svuotamento e pulizia dei luoghi.