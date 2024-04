Olearum a Matera: impegno comune tra Basilicata e Spagna per l’ olio di qualità

E quanto visto e sentito in Casa, in occasione del XV congresso internazionale di Olearum ” cultura e patrimonio dell’olio di oliva”, lo ha confermato. A cominciare dalla passione che ci mette la coppia italo iberica, composto dalla materana Marianna Papapietro e dal marito Bernardo Gomez Delgado, presidente dell’associazione, che hanno portato nella Città dei Sassi produttori, titolari di frantoi, musei, esperti della filiera olivicola di territori come Malaga, Alicante, Tarragona, Malaga per un utile confronto con i colleghi di Matera e di altri comuni del comprensorio dediti alle produzioni olivicole e olearie. Cosi a tener banco in Casa Cava, un ambiente ipogeo tipico dei rioni Sassi, che altrove sono sedi di frantoi o cantine, sono stati i temi legati alla valorizzazione delle produzioni olivicole di qualità. Puntando sulle tecniche tradizionali, sullo scambio di esperienze tra produttori di un’area di elezione come quella mediterranea e ponendo attenzione alle sfide dei mutamenti climatici . Il XV congresso internazionale ” Olearum, cultura e patrimonio dell’olio di oliva”, annunciato nel servizio https://giornalemio.it/ambiente/ole-olearum-a-matera-gemellaggio-tra-culture/, ha offerto utili spunti di confronto e di approfondimento.



La manifestazione, aperta da un intervento del presidente dell’Associazione Olearum Bernardo Gomez Delgado, e alla presenza dell’assessora comunale alle Attività Produttive Maria Lucia Gaudiano, ha avuto un interessante confronto tra le realtà produttive del territorio materano e quelle spagnole, di piccole dimensioni ma impegnate nelle produzioni di qualità, con un ponte ideale tra le varietà territoriali come le nostre ”ogliarola” e ” maiatica” e le oltre 250 iberiche che segnano i comprensori come Arebquina, Picual, Manzanilla,Hojiblanca e altre. Attenzione è stata rivolta alla cultura dell’ulivo, tra turismo e gastronomia, più sviluppata nel Materano , alla realtà produttiva della Dop di Priego di Cordoba e alla cultura dell’ulivo nel Pirineo aragonee,oltre agli aspetti legati a mitigazione e adattamento al cambiamento climiatico in olivicoltura. Per l’occasione è stata allestita, in Casa Cava, una mostra con 30 scatti di fotografi sui frantoi storici in Italia e Spagna.Un tuffo nel passato, partendo dal mulino a rullo di Eljas (Caceres) del 2000 avanti Cristo, per passare a macine e presse, in pietra e metallo, con meccanismi a trazione manuale, idrica, meccanica ed elettrica. Davvero interessante per le fasi, anche rappresentative, che narrano la storia della molitura dell’oliva e della produzione degli olivi extravergini di oliva, in luoghi dai nomi diversi in Spagna (molino,, molino de aceite, fàbrica, almazara,trituradoras) rispetto agli scontati ”frantoio” e ”trappeto” delle nostre parti.



Complimenti ai fotografi spagnoli ( Francisco Lorenzo Tapia, Carlos Blanco) e materani ( Claudio Bernardi, Enza Doria, Antonio Lionetti e Nicola Laricchia) per quanto raccontato in immagini che danno l’idea di quanta fatica è stata fatta per ”estrarre” dalle olive l’extravergine di oliva, vanto della dieta mediterranea. E che, è bene ricordarlo, va pagato il giusto prezzo altrimenti mettete in conto una possibile contraffazione. Lo stesso vale per il vino e altre produzioni tipiche locali, da sostenere, con tutta la filiera e per evitare lo spopolamento delle aree interne. Gli uliveti vanno tutelati e resi produttivi. E domani ci sarà una buona occasione per farlo. Al rione Agna,nell’uliveto del Comune saranno messe a dimora varietà di Ulivo del Mediteraneo, il ”Giardino Olearum” alla presenza dei bambini delle scuole. Non sarebbe male attribuire a Marianna e Bernardo alle piante di Ulivo, quale segno di amicizia e collaborazione tra Italia e Spagna. Per l’occasione sarà presentato l’olio nuovo della comunità ”Oliveti Ritrovati” di Slow food Matera, da gustare su una fetta di pane o con i prodotti dell’orto. E qui il benagurante ”Olèèe” ci sta tutto. Arrivederci, “Hasta que nos encontremos de nuevo” amici spagnoli.