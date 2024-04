Olè Olearum a Matera gemellaggio tra culture

Tradizioni e tecniche innovative a confronto nella Città dei Sassi, tra l’altro anche Città della pace e dei diritti umani, dove il simbolo dell’ulivo ci sta tutto a testimoniare secoli di confronto tra culture delle diverse sponde del mediterraneo. E così quell’olio extravergine di oliva che delizia il palato e la dieta di ieri e di oggi è un momento condiviso per parlarne durante il XV congresso internazionale ”Olearum” , tra esperti, intenditori, appassionati, e per mettere a dimora un albero sotto due bandiere. E poi una mostra. L’appuntamento è in questa settimana in Casa Cava e poi nell’uliveto comunale di rione Agna.



IL PROGRAMMA

XV CONGRESSO INTERNAZIONALE OLEARUM, CULTURA E PATRIMONIO DELL’OLIO DI OLIVA

Matera, Italia, 6 di aprile 2024

Piantumazione del Giardino Olearum di varietà di ulivi italiani e spagnoli

L’associazione Olearum, Cultura e Patrimonio dell’Olio celebra il suo XV Congresso annuale, e quest’anno lo farà in terra italiana. La sede sarà la città di Matera, in Basilicata, dal 3 al 7 aprile 2024.

Il sabato 6, alle ore 11:00, verrà piantumato il Giardino Olearum di varietà di ulivo italiane e spagnole, con la collaborazione dei bambini materani, nell’oliveto comunale di Matera, in Contrada Agna Le Piane, in prossimità del Casino Padula.

Verrà presentato l’olio nuovo della Comunità Oliveti Ritrovati Slow Food Matera e la associazione Olearum conferirà riconoscimenti a diverse persone e progetti per il loro impegno nella diffusione della cultura dell’olio EVO e dell’ulivo.

La giornata ha avuto il patrocinio del Comune di Matera, con la collaborazione della Comunità Oliveti Ritrovati Slow Food Matera, el Ensamble Suoni della Tradizione, LabSonic Recording Studio, il Sicomoro e Domus Mad Art.



Matera, Italia, 5 di aprile 2024

Esposizione fotografica e incontro tecnico-scientifico

Il venerdì 5 aprile, alle ore 9:30, verrà inaugurata presso Casa Cava la esposizione fotografica “Frantoi storici in Spagna e Italia”. I fotografi sono Claudio Bernardi, Carlos Blanco, Enza Doria, Nicola Laricchia, Antonio Lionetti e Francisco Lorenzo Tapia.

A seguire, si svolgerà l’incontro tecnico-scientifico “L’ulivo, produzione e cultura in Basilicata e Spagna” con diversi relatori di entrambi i paesi.

Il programma completo della giornata é il seguente:

9:30 Inaugurazione dell’esposizione fotográfica

“Frantoi storici in Spagna e Italia”

9:45 Saluti istituzionali

Olearum, cultura all’ombra di un ulivo

Bernardo Gómez Delgado, Associazione Olearum

10:15 Pausa caffè

10:45 Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici in olivicoltura

Giuseppe Montanaro, Università degli Studi della Basilicata

11:05 La realtà produttiva della DOP Priego di Córdoba

Francisca García González, DOP Priego de Córdoba

11:25

La realtà produttiva del territorio materano

Paolo Quarto, Azienda agrícola Tenute Zagarella, Matera

11:45 Relazione degli interventi sulla produzione

11:50 La cultura dell’ulivo nel Pireneo aragonese

Mariano Lisa Pano, Museo Torno Buera, Santa María en Dulcis, Huesca

12:10 La cultura dell’ulivo a Matera: gastronomia e turismo

Francesco Linzalone, Comunità Oliveti Ritrovati Slow Food Matera

12:30 Relazione degli interventi su cultura e turismo

12:35 Dibattito

13:00 Saluti e chiusura

Il giornata ha avuto il patrocinio del Comune di Matera e dell’ALSIA Agrobios, con la collaborazione della Comunità Oliveti Ritrovati Slow Food Matera, L’associazione MUV (Museo virtuale della memoria collettiva), LabSonic Recording Studio e Domus Mad Art.