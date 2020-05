Capienti, colorati ma con un problema di ‘ingombro’ di non poco conto. ” Dove li mettiamo?”. Se lo chiedono in tanti a Matera dopo aver ricevuto il set di mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti. Chi ha balconi spaziosi o il garage, un cortile, non ha problemi ma quanti hanno solo finestre e sono privi di aree di pertinenza fruibili è preoccupato, anche perchè si tratta di rifiuti di diversa tipologia. E gli spazi sono quelli che sono…Siamo all’arrangiatevi o quasi. La consegna va avanti e i commenti sull’ingombro dei mastelli va avanti: impilati, in sequenza. Ognuno si regola come gli pare. Resta il problema di quanti non hanno balconi, garages, terrazzo e nè è pensabile collocare i mastelli su pianerottoli degli edifici…E’ una questione di igiene e di decoro. Per strada? E se si studiassero mastelli condominiali , più grandi, da tenere all’esterno? Giriamo il quesito al Comune,ai gestori del servizio, che dovrebbe partire da fine giugno inizio luglio- come ci ha detto l’assessore all’igiene urbana, Giuseppe Tragni – e con la dovuta informazione del come comportarsi per conferire i rifiuti.



Anche perchè i cassonetti delle isole ecologiche sono destinati a essere rimossi. Nel frattempo converrà leggere le prescrizioni contenute nella ” Ricevuta di consegna attrezzature per la raccolta differenziata” , circa gli adempimenti nella gestione del servizio e nella tenuta dell’attrezzatura. L’altra lettura riguarda le pubblicazioni contenute nel set di mastelli ( ci sono anche le buste di plastica) su come differenziare (c’è un abbecedario per le singole voci) e in quali giorni si dovranno portare in strada, ma entro le ore 24.00 precedenti il giorno dello svuotamento. In aiuto anche il web www.differerenziatasubambitounomatera.it e il numero verde gratuito 800.370.042 nel solco della campagna ” Chi ama fa la differenza. Differenziamo”. Un invito che ricorda il tema di una nota pubblicità. ‘’ Non hai più scuse, Metti i rifiuti alla porta! Ama la tua città’’. Invito perentorio ma che richiede tanto senso di responsabilità. E su questo pesano gli anni persi, 15 anni buoni, per giungere all’avvio della raccolta differenziata. Ma valgono anche le esperienze di altre città con una fase iniziale, da tenere in conto, circa l’abbandono “dove capita’’ di buste di rifiuti o di quelli ingombranti. Un vecchio andazzo, segno di maleducazione, che va monitorato e sanzionato. A proposito, la maleducazione e le pessime pratiche di smaltimento in quale mastello vanno conferite?…