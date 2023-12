Nucleare. Un ‘No” deciso, ricordando le lotte di Massimo Scalia.

Coincidenze nella costellazioni delle lotte contro il nucleare, che ritornano ogni qualvolta qualcuno fiuta il business di stoccare, smaltire, speculare sulla salute altrui e sul futuro dei territori, puntando- dopo la pubblicazione della Carta dei Siti- sulla potenziale ‘debolezza” o dello scarso potere contrattuale di una regione,come la Basilicata, che ha un forte indice di desertificazione. Alla faccia della sostenibilità e di tanti altri slogan, che rischiano di far saltare una ‘salubrità’ compromessa dallo sfruttamento intensivo del sottosuolo , del suolo e dei mari. La scomparsa del parlamentare dei Verdi, Massimo Scalia, ha anche questo significato. A ricordarlo è il collega Pasquale Doria, oggi consigliere comunale di Matera Civica, che ha avuto modo di contattare e intervistare in più occasioni per il suo impegno ambientalista e antinucleare, a cominciare dalle vicende di Terzo Cavone. Un ”verde” militante e competente. Il sole che ride …ha perso uno dei suoi raggi più luminosi.



IL RICORDO DI PASQUALE DORIA

Cordoglio per la scomparsa di Massimo Scalia, sincero amico del territorio materano

Il territorio materano ha avuto la fortuna di poter contare su molti che lo hanno capito e amato in silenzio, quasi in punta di piedi, senza nulla chiedere in cambio. Tra questi amici rientra il prof. Massimo Scalia, docente di fisica alla Sapienza di Roma, uno dei fondatori del movimento ecologista in Italia, leader del movimento antinucleare degli anni 70 e 80 e cofondatore di Legambiente. Un sostenitore delle lotte dei lucani convinti che la Basilicata non debba trasformarsi, perché il pericolo rimane, nella pattumiera d’Italia.

Scalia è scomparso nelle scorse ore, a livello locale mi hanno comunicato la notizia Pasquale Stigliano e Michele Olivieri, gli stessi che in passato che mi hanno personalmente messo in contatto con l’allora parlamentare componente della Commissione speciale sul traffico dei rifiuti. Non cancellerò il suo numero di telefono, terrò viva la memoria di uno scienziato, non certo un nemico del progresso, che ha sempre argomentato con capacità divulgativa e rigore assoluto i rischi legati a una gestione disinvolta del nucleare, in particolar modo, delle scorie e della sciagura di un cimitero radioattivo nel cuore del Metapontino.

La difesa del territorio continua, sia questo il miglior commiato per una figura di spicco dell’ambientalismo raziocinante, quello che come il fondatore del Sole che ride, Alexander Langer, e che ha sempre girato alla larga da slogan come “Fermate il mondo, voglio scendere”. Loro ci hanno ripetuto che, così, se fossimo a bordo di un aereo saremmo destinati a precipitare, invece, è necessario lavorare insieme per un atterraggio morbido, per la salvezza dei passeggeri e di tutto l’equipaggio, del pianeta intero.

Grazie professore, sono molti quelli che non dimenticheranno i suoi insegnamenti.

Pasquale Doria

Matera Civica