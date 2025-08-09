Nucleare sostenibile? Sasso per un ”consiglio aperto”. Ma con gli esperti o…

Ne avevamo accennato in altro servizio https://giornalemio.it/ambiente/nucleare-pulito-e-non-solo-sasso-fdi-parliamone-senza-pregiudizi/ con il consigliere comunale Vito Sasso ( Fdi) che aveva sollecitato una visione ”obiettiva” del problema, in una regione che sul tema dell’energia nucleare e di quanto ad essa legato ha ancora un nervo scoperto. Serve informazione ”corretta” prima di tutto, lontano da prese di posizioni consolidate che ”difficilmente” possono dialogare. Sasso propone un consiglio comunale aperto. Ma, riteniamo, serva una informazione preventiva per i cittadini, gli stessi consiglieri e la giunta sul tema, altrimenti il rischio è che possano venirefuori le bandiere dei fronti opposti: ambientaliste o filogovernative. E allora è opportuno far precedere l’iniziativa- e a scopo formativo e informativo- con esperti e anche con i ministri del settore, a cominciare da Gilberto Pichetto Fratin. Ci vuole del tempo. Ma l’idea di parlarne, comunque, è buona.

LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE SASSO

In merito al dibattito sviluppatosi nei giorni scorsi sul tema del “nucleare sostenibile”, il Consigliere comunale di Matera Vito Sasso, ha ritenuto opportuno convocare un Consiglio Comunale Aperto per offrire alla cittadinanza un’occasione di confronto pubblico e trasparente. L’obiettivo è quello di approfondire i contenuti della legge delega sul nucleare sostenibile e fornire informazioni corrette, coinvolgendo esperti, rappresentanti istituzionali e associazioni.



Segue il comunicato stampa con tutti i dettagli dell’iniziativa.

Convocazione Consiglio Comunale Aperto per chiarimenti e delucidazioni sul tema del Nucleare Sostenibile.

Qualche giorno fa sono intervenuto sul tema del nucleare sostenibile, semplicemente per spiegare in modo chiaro e oggettivo i contenuti e gli obiettivi della proposta di legge delega attualmente in discussione. In quel comunicato ho voluto sottolineare che non si stava parlando dell’autorizzazione a un deposito di scorie nucleari, come invece qualcuno ha erroneamente — o strumentalmente — affermato.

Non ho espresso una posizione “a favore” o “contro” il nucleare: ho scelto consapevolmente di informare, non di schierarmi. Eppure, nonostante la chiarezza delle mie parole, alcuni hanno preferito attribuirmi affermazioni mai fatte, o prese di posizione mai espresse. Sfido chiunque a rileggere il mio intervento precedente e sostenere il contrario.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Da un lato, c’è chi ha ribadito il proprio “no” al nucleare senza voler approfondire il tema. Dall’altro, molte persone — anche con pareri diversi — hanno chiesto maggiori informazioni, con spirito di confronto e di approfondimento.

Ed è proprio da qui che nasce la mia iniziativa.

Con questo spirito, ho protocollato nei giorni scorsi la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale Aperto, sul tema: “Chiarimenti e delucidazioni sulla legge delega sul nucleare sostenibile”.



All’incontro saranno invitati:

Esperti del settore energetico e scientifico;

Associazioni ambientaliste e di categoria;

Rappresentanti della Regione Basilicata e della Provincia di Matera.

Sarà un’occasione di confronto aperto, pubblico, trasparente. Un momento di partecipazione per tutti i cittadini interessati ad approfondire un tema così delicato e attuale.

Non spetta a me dire cosa sia preferibile anche perché non ho le nozioni e le competenze per farlo.

Continuare ad acquistare energia nucleare dalla Francia, con costi maggiorati del 30%?

Proseguire con le trivelle per estrarre il petrolio?

Investire seriamente sulle rinnovabili qualora possano garantire l’autosufficienza?

Valutare anche la via del nucleare sostenibile?

Non ho le competenze tecniche per rispondere, ma ho il dovere — come amministratore — di garantire ai cittadini il diritto di essere informati.

Ecco perché ho promosso questa iniziativa: perché solo cittadini informati sono cittadini partecipi, capaci di prendere decisioni consapevoli.

Il Consigliere comunale del Comune di Matera di Fratelli d’Italia Vito Sasso.