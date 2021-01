A Maurizio Camerini occhi, anima e memoria si illuminano a rivedere le sequenze di due filmati da cineteca sulla rivolta ‘raccontata e vista dal basso”, ci tiene a precisare, sui 14 giorni della rivolta dei ”100.000” di Scanzano Jonico che si opposero a una strategia subdola , che avrebbe voluto portare il sito unico nucleare del BelPaese in una profonda ma instabile miniera di salgemma. Fu una lotta di popolo, che coinvolse tutti, anche dalle regioni vicine, con bivacchi al campo base, la ferrovia di Metaponto bloccata, presidi in piazze e strade da parte di un popolo. Quella gente di Basilicata di allora che come i ”Briganti” faceva paura allo Stato unitario di impronta piemontese e al governo guidato da Silvio Berlusconi nel 2003. Un Paese incredulo per le cronache che venivano da un regione di frontiera, con il deposito di barre statunitensi all’uranio all’Itrec di Rotondella, Matera bene Unesco dal 1993 e capitale del distretto del mobile imbottito, una economia del Metapontino che teneva i fasti di “California del Sud”, mentre l’area industriale della Valbasento vedeva via via perdere pezzi,maestranze di una stagione che aveva consumato il filone della chimica e dei lodi industriali. Un segnale di desertificazione voluto altrove, con disimpegni imprenditoriali, che aggredirono con l’emigrazione i centri dell’interno.



Il Nucleare, affare per pochi, sarebbe stato il ”De Profundis” per la provincia e per la Basilicata, regione dalle tante contraddizioni e dallo scarso potere contrattuale nazionale, come era stato per l’acqua, il gas, poi il petrolio e in tema di rifiuti ”pattumiera” di sversamenti” abusivi , da silenzio assenso, illegali se preferite .



Un tema o un filone che aveva visto in prima linea un magistrato di punta, corretto e pronto a indagare a 360 gradi come il compianto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Matera, Nicola Maria Pace. Che di filoni ne aprì tanti con i sostituti procuratori del tempo, utilizzando al meglio i collaboratori come l’infaticabile Giuseppe Giove del Corpo Forestale dello Stato , esponendo la lente di ingrandimento ovunque: dai calanchi,ai fiumi, alla costa jonica al largo in mare, dove furono affondate delle navi…E Maurizio Camerini con ” eScoriazioni. i falò della rivolta antinucleare” in particolare https://youtu.be/gTHs3NY0wXI e con ”L’Uranio il cinghiale e la zanzara” https://youtu.be/NFv8kR8G4GY ne ha ricordato l’impegno con la lettura di un intervento che Pace tenne a Scanzano, affidato alla lettura di Serafino Paternoster e alle riflessioni dello stesso Camerini. Due filmati che si integrano, per le immagini reali di volti scavati dalla voglia di lottare per quella e per la nostra terra, l’impegno di Adele Caputo, Ignazio Olivieri, Piero Pacione,Tommaso Gaudiano, Franco Zuccaro, le note dei Terragnora e tanti altri riconosciuti nei filmati.



E con una strada maestra, ricordando Nicola Maria Pace, che hanno indotto Maurizio a delle riflessioni. ”L’ho incontrato un paio di volte ricorda Maurizio. Una persona eccezionale, che ha toccato livelli notevoli di contraddizioni sul nucleare. Tra questi le connessioni tra Massoneria, ‘Ndrangheta e lobby del nucleare. Dopo 17 anni ci risiamo, per rilanciare quel vecchio progetto. Non sappiamo se toccherà a Scanzano, alla Murgia o altro. Ma è bene stare all’erta, ricordando le responsabilità , le volontà politiche e non solo di ieri e quelle di oggi. Il decreto su Scanzano, sito unico nucleare, venne fuori all’indomani della strage del contingente italiano di Nassiriya in Iraq, in una fase difficile del nostro Paese, come ora con l’emergenza covid e la crisi politica che ha visto rispuntare dal cassetto la mappa dei siti idonei per i rifiuti nucleari. Coincidenze? Occorre essere lucidi nelle considerazioni. E qui ritornano le considerazione del dottor Pace. La sindrome del Nimby accomuna tutti all’insegna del ” Non nel mio giardino” e la teoria del magistrato è ancora di una attualità sconvolgente. Se si tratta di scorie a bassa e media intensità ognuno si tenga quello che produce e in questo c’è l’internazionalismo ,perchè, sennò con Craxi le scorie le abbiamo portate in Somalia. E quindi è un problema di tipo economico. Utilizzare, quindi, la coperta dell’Europa che ha deciso che i siti siano unici è una cosa che possiamo contestare, perché la Francia, la Germania e altri hanno utilizzato il nucleare in maniera spaventosa. Noi no. Abbiamo solo le scorie. Occorre, quindi, gestirle in maniera differente rispetto alle direttive europee. Secondo me. Questa è la linea’’. A livello nazionale , come indicato nel sito www.depositonazionale.it si lavora ai 60 giorni per le osservazioni. Limite denunciato da Massimo Scalia. Che fretta c’è? E del resto una ripassata all’esperienza di Scanzano non guasterebbe. Fu un errore, conclude il commento a un filmato. Ma occhi aperti come riportava il titolo de ‘’ La Gazzetta’’ del novembre 2003: ‘’ Scorie, cancellato Scanzano. Si riparte da zero. Il governo cambia il decreto. Giovanardi: ma resta tra i siti possibili’’. Appunto.



E dopo 17 anni dalla cava di sale ai calanchi della vicina Montalbano jonico sono due passi, e altrettanti sono tra la Murgia pugliese a quella materana e tarantina, aggredita negli anni da progetti per fattorie eoliche, centrali e inceneritori e altri progetti da ‘’alto valore aggiunto’’ per quanti continuano a fiutare gli affari. Tocca a quanti hanno memoria opporsi e ai giovani raccogliere l’eredità di difendere anima e identità di un territorio,anche perché il ‘’modello di sviluppo sostenibile’’ esiste solo sulla carta. Guardatevi intorno. Con il coronavirus si parla poco o nulla dell’incidenza di malattie oncologiche che dalle aree interne, alla Val D’Agri alla Valbasento (dove è forte il dato da esposizioni ad amianto) hanno colpito la Basilicata. Ritornano i segreti e le politiche dello struzzo che hanno avvelenato della Basilicata…Non dimentichiamo. E,comunque, No Pasaran ricordando la pasionaria Dolores Ibarruri.