Antonio Nacci, come tanti, non ha dubbi e respinge le indicazioni della mappa della Sogin, che individua tra i siti idonei anche la Basilicata e quelli della provincia di Matera in particolare, per ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Abbiamo già dato dopo la rivolta di Scanzano Jonico del 2003 e con quelle barre di Elk RIver della Trisaia di Rotondella che non ci appartengono. E con una regione che non è affatto idonea a ospitare altri rifiuti, sia perchè è un territorio precarie e sia perchè le risorse impongono altro da fare. E lo dice uno che visse quelle intense giornate di lotta culminata con la ”marcia dei 100.000” che nel novembre 2003 portò al ritiro del decreto del governo Berlusconi,per la individuazione del sito unico di scorie nucleari nella cava di salgemma a Scanzano Jonico ( Matera). Antonio, che chiede una risposta ferma della Basilicata su questo tema ricorda alla gente di Basilicata, a quanti ragionano con la propria testa e hanno a cuore il futuro della nostra terra, a tenere aperti occhi e orecchie,non escludendo se occorre di tornare sulle barricate magari sulla Statale 99 e non solo.



Torneremo al blocco di Venusio sulla S.S.99?

In questi giorni si ritorna a parlare di Deposito Nazionale di Smaltimento dei Rifiuti Radioattivi e nella mente mi ritornano

i momenti vissuti nel 2003 con il governo Berlusconi (ed è bene non dimenticare formato da Forza Italia, Alleanza

Nazionale, Lega Nord) che voleva imporre alla Basilicata il deposito unico nazionale delle scorie radioattive.

Ricordo quei giorni frenetici al blocco sulla S.S.99 nei pressi del Borgo Venusio, un blocco come i tanti organizzati spontaneamente per bloccare le arterie viarie principali della Basilicata e propedeutici alla grande “Marcia dei Cento Mila”.

Questa volta a differenza del 2003 si è avviata una consultazione pubblica con un avviso della SOGIN, conseguente alla pubblicazione delle aree idonee ad ospitare il “Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico”, che tempo 60 giorni di formulare osservazioni e/o proposte tecniche rispetto ai criteri utilizzati per

l’individuazione delle aree idonee.

A differenza di quanto avvenuto nel 2003, oggi abbiamo a disposizione una corposa documentazione da poter consultare per capire i criteri utilizzati per l’individuazione delle aree idonee.

Oggi come allora si sono comunque sollevate dappertutto le proteste dei cittadini di queste aree che sentono minacciata la loro futura vita, capeggiati e spronati in questo da politici capaci solo di cavalcare il momento.

Tutti ad evidenziare le eccellenze agricole presenti o la biodiversità del territorio, la “cultura” di patrimoni

dell’UNESCO, alla ricerca di particolarismi da contrapporre come controdeduzioni ai risultati della Sogin.

Anche da noi i politici nostrani si sono affrettati a ergersi paladini a difesa del territorio Lucano, quello stesso territorio ormai da anni stuprato dagli interessi delle multinazionali petrolifere, che grazie proprio a questi politici, ne hanno inquinato le viscere , o agli inceneritori veri e camuffati dove l’utilizzo del Pet-coke (scarto della lavorazione del petrolio) ne inquinano l’aria, fabbriche dismesse piene di amianto, per non dimenticare le scorie nucleari presenti all’Itrec di Rotondella.

Tutti a partire dal presidente della giunta regionale, agli assessori, ai sindaci interessati, si sono affrettati ad evidenziare l’incompatibilità dei nostri territori stante l’alta valenza ambientale, storica, archeologica, antropologica e culturale e tanto altro.

Tutti a fare a gara alla ricerca di questo o quel particolarismo da inserire nelle controdeduzioni da inviare alla Sogin con tanto di sopralluoghi mediatici divulgati a mezzo tv e social vari.

Se invece di fare a gara a chi la spara più grossa o alla ricerca di una esposizione mediatica si fossero concentrati a leggere i dati su dove sono attualmente questi rifiuti radioattivi e dove si producono verrebbe da se nel dire chele aree tra Basilicata e Puglia non sono disposte ad ospitare il deposito.

Infatti attualmente il 50% circa del volume dei rifiuti radioattivi si trovano in Piemonte-Lombardia-Emilia Romagna, il 30% circa del volume si trova nel Lazio e il restante 20% in Campania-Basilicata-Puglia.

Il deposito ospiterà non solo i rifiuti radioattivi provenienti dalle centrali nucleari dismesse e dai centri di trattamento o dai vari depositi industriali (ubicati quasi totalmente al nord italia) ma servirà anche come smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’utilizzo in campo sanitario che anche in questo caso sono prodotti in grandissima parte nel centro nord del paese.

Non a caso le aree più idonee per ospitare il deposito, inserite nella classe A1(molto buone), sono ubicate in Piemonte e nel Lazio ed in particolare l’area TO-10 è ubicata nelle vicinanze dell’Impianto EUREX di Saluggia(VC) e della centrale di Trino(VC).

Non servono quindi gruppi di lavoro di esperti regionali o interregionali (con relativi costi) per stilare controdeduzioni scientifiche da contrapporre ai risultati della Sogin, ma ci vuole solo buon senso perchè solo politici venduti ed inaffidabili possono solo lontanamente pensare di trasferire su è giù per l’Italia migliaia di metri cubi di materiale radioattivo con tutto ciò che ne deriva in termini di sicurezza.

I cittadini Piemontesi e Laziali, quelli più interessati, ma non solo loro ma tutti gli Italiani dovrebbero invece concentrarsi nel richiedere serietà da parte dei politici, verificare l’affidabilità e la sicurezza del sito sia nella fase di realizzazione che nella fase di esercizio.

Sono queste le motivazioni che dovrebbero spingere Noi tutti a dire un NO secco e deciso alla realizzazione del Deposito nelle aree tra Basilicata e Puglia.

E se queste semplici considerazioni non fossero recepite dalla classe politica, sappiamo cosa fare e cioè RITORNARE

Lì A VENUSIO SULLA S.S.99 E NON SOLO.