Nucleare no grazie! Mese dell’Ambiente a MateriaFutura

Ad attivarlo, da venerdì 6 febbraio, con l’ex consigliere regionale Gianni Perrino (M5S)è MateriaFutura con l’anglicismo ” GreenMonth” e l’obiettivo di creare spazi di informazione e partecipazione sui temi ambientali e sui tanti rischi che quotidianamente corriamo di contrarre malattie e tumori a giudicare da quel registro regionale https://www.crob.it/registro-tumori-basilicata/ aggiornato a luglio 2021. Nessuna sorpresa e non serve mettere o far mettere la testa sotto la sabbia. Temi iniziali, come quello sul nucleare, sono di stretta attualità in relazione al sito unico nazionale che vede la Basilicata tra quelli ideali, senza dimenticare la battaglia del 2003 a Scanzano Jonico, che resta tra quelli appetibili per la profondità di quel forziere di salgemma. Guardia alta allora, senza dimenticare quello che arriva nell’aria (uranio, plutonio ecc) dai conflitti in Ucraina e nel Medioriente. A MateriaFutura il compito di attivare con questo ciclo di incontri una coscienza della sostenibilità che attende, questo sì, una concreta azione sul campo.



MateriaFutura inaugura il GreenMonth – il mese dedicato ai temi urgenti che riguardano l’ambiente della nostra regione, con un primo appuntamento di approfondimento e confronto dedicato al nucleare e al tema del deposito di scorie, venerdì 6 febbraio ore 19.00 presso CasaFutura in via Hans Christian Andersen.

Il GreenMonth nasce con l’obiettivo di creare spazi di informazione, dibattito e partecipazione attiva sui nodi ambientali che incidono sul presente e sul futuro della Basilicata, mettendo al centro la consapevolezza collettiva e il coinvolgimento della cittadinanza.

A partire dalla memoria della marcia del novembre 2003 contro il deposito di scorie a Scanzano Jonico – uno dei momenti di più forte mobilitazione collettiva nella storia recente della Basilicata – l’incontro affronterà le prospettive attuali, alla luce del recente parere favorevole espresso dalla Giunta regionale sulla legge delega sul nucleare.



A discuterne insieme a MateriaFutura sarà Gianni Perrino, già consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, per interrogarsi su una domanda centrale: il nucleare è davvero una strada da percorrere? E cosa comporterebbe, concretamente, la realizzazione di un deposito di scorie?

Sabato 7 febbraio alle ore 10.30, sempre presso Casa Futura, un momento di partecipazione attiva e creativa con il laboratorio di riciclo artistico “Ci metto la faccia”, condotto da Paolo Scozzafava.

Un’attività pensata per riflettere sul rapporto tra materia, scarto e responsabilità ambientale attraverso il linguaggio dell’arte, aperta anche ai bambini tra gli 8 e i 12 anni.

Il costo di partecipazione è di 5 euro.

Per prenotazioni è possibile contattare MateriaFutura tramite i canali social o all’indirizzo email materiafutura2025@gmail.com.

Con questo primo incontro, MateriaFutura dà avvio a un percorso che, per tutto il mese, affronterà i grandi temi ambientali del territorio lucano, con l’intento di costruire consapevolezza, dialogo e visioni condivise per il futuro.