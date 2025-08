Nucleare? No grazie. E non dimenticate la lezione di Scanzano

Da Berlusconi alla Meloni continuano i tentativi di invasioni( la rima ci sta) per piazzare in Basilicata uno o più siti di stoccaggio nucleare, con quella cava di salgemma sotto il livello del mare – a Scanzano Jonico- che resta il sito ideale per tutta Europa. Allora la Basilicata si oppose, anche con l’aiuto di tanti che vennero da altri Paesi, e quel decreto fu ritirato…O accantonato e riproposto sotto altre forme, come sta accadendo con il governo in carica. Matera civica non ci sta e ricorda agli smemorati che abbiamo già dato, anche con la Trisaia di Rotondella.



Ancora nucleare? No grazie!

L’esempio di unità, civiltà e senso di appartenenza di oltre 20 anni fa, era il 2003, l’abbiamo ancora impressa nella nostra mente.

La marcia dei 100 mila di Scanzano Jonico nata, dopo 2 settimane di protesta pacifica, civile ma ferma, condivisa e partecipata in maniera totale e trasversale da tutta la gente lucana, è stato un esempio di compattezza e unità per dire no alla decisione nazionale dell’allora governo Berlusconi, di insediare nella nostra regione un sito di stoccaggio di scorie nucleari.

In questi giorni, come spesso accade durante il periodo estivo, dove spesso l’attenzione dell’opinione pubblica è bassa, si torna a parlare di temi ‘sensibili dopo che il governo regionale di Basilicata ha partecipato alla Conferenza Unificata, esprimendo parere favorevole al disegno di legge delega sul nucleare.

Decisione presa senza rispettare le volontà pregresse delle comunità locali. Questa volta lo si fa coniugando in maniera alquanto discutibile, superficiale e senza le giuste argomentazioni scientifiche lo stesso termine nucleare con sostenibile, sicuro e necessario per il fabbisogno energetico.

Come Associazione Matera Civica prendiamo le distanze da questa posizione del governo regionale e anche da chi, all’interno della rappresentanza comunale cittadina, cerca di far intendere che la questione è di facile gestione.

Lo striscione evocativo del 2003 sarà riposto da qualche parte, magari impolverato ma, statene certi, che noi saremo pronti nuovamente a sostenerlo insieme a tutti coloro che hanno a cuore il futuro, già martoriato, della nostra terra.

Matera, 05/08/2025 Associazione Matera Civica