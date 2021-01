La Basilicata con la rivolta dei 100.000 del 2003 ha già dato una risposta ferma sul deposito unico di scorie nucleari nazionale e sulla necessità che si porti a termine il percorso di smantellamento del vecchio di deposito di barre nucleari, e della bonifica dell’area, intorno alla Trisaia di Rotondella.

Ma la pubblicazione puntuale sul sito della Sogin https://www.depositonazionale.it/ dei 67 possibili siti idonei a definire una volta per tutte una questione, rimasta sul tavolo di trattative della politica e degli affari (naturalmente) nazionali e internazionali, deve destare attenzione e prese di posizione a cominciare dalla Regione Basilicata con le scontate e giuste prese di posizione di associazioni ed enti locali, come il sindaco di Irsina Nicola Morea che ha detto chiaro e tondo che ” ‘A terrə è ‘a noštrə e nun s’à dda ttuccà”. Bene.

Del resto è bene non sottovalutare quello che si potrebbe prospettare, dopo la lettura al sito e agli articoli pubblicati su quotidiani di economia come Il Sole 24 ore o del Corriere della Sera al territorio appulo lucano. Sono indicate sette aree tra la provincia di Bari, tra Bari e Matera, una nella provincia di Matera e altre due zone ampie fra Matera e Taranto.

L’area murgiana per farla breve, Gravina, Altamura, Oppido, Genzano, Acerenza, Irsina Montescaglioso e Matera, ma non dimentichiamo Scanzano Jonico che resta agli occhi degli esperti e degli strateghi della politica il luogo ideale, da sempre. E un’altra occhiata diamola anche alle diatribe di Governo al confronto – scontro nella coalizione guidata da Giuseppe Conte anche sulle politiche energetiche, sulle quali si chiedono tra Mes, Recovery Fund, cambi di rotta e investimenti concreti per puntare all’innovazione e alla competitività.

I personaggi sono sempre gli stessi, pronti a tirar la corda per interessi di lobby finanziarie palesi e non, già viste all’opera durante la battaglia di Scanzano jonico, pronti a cambiare le carte in tavola pur di raggiungere l’obiettivo. Naturalmente nessuno, e lo ribadiamo a chiare lettere, vuole andare a casa nè tra la componente renziana, nè tra i ”responsabili” transfughi dalla maggioranza e dall’opposizione.

La Basilicata, ricordiamolo a tutti, ha già dato sul nucleare e anche sul petrolio ma senza aver creato ( e qui le responsabilità sono delle diverse coalizioni politiche che si sono susseguite) un modello di sviluppo sostenibile. Altro che gli slogan senza senso di ” Basilicata covid free”, con una epidemia che attendono il decollo dei vaccini e la terza fase di contagi.

Le conseguenze sulla salute da inquinamento petrolifero del quale si parla sempre meno, gli scempi edilizi a Murgia Timone, il forte impatto paesaggistico di alcune fattorie eoliche disseminate qua e là, sono la conseguenza – insieme al degrado territoriale e allo spopolamento – di scelte ”volutamente” non fatte. E qui un’altra riflessione che la desertificazione della Basilicata non rientri un disegno strategico di farne la ”pattumiera” del Mediterraneo.

La cronaca di mezzo secolo di sversamenti, occultamenti di fusti qua e là ne sono una conferma. La memoria ” sporca” del BelPaese, purtroppo, non ha allentato la presa sulla Basilicata .

IL COMMENTO DEL SINDACO DI IRSINA

“Leggo con grande sconcerto che il nostro territorio, insieme a Gravina, Altamura, Oppido, Genzano, Acerenza, Montescaglioso e Matera è stato inserito tra quelli idonei ad ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari.

Una terra con un brand ormai consolidato (Matera), con eccellenze enogastronomiche, con una vocazione turistica, viene considerata idonea ad ospitare ciò che non vuole nessuno.

Ci provasse il Governo di qualunque colore politico.

Ci faremo trovare pronti, come nel 2003, più del 2003.

‘A terrə è ‘a noštrə e nun s’à dda ttuccà”