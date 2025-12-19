Nucleare? Ma conviene? La commissione ha chiesto dei costi…

A dircelo, con un articolo pubblicato sulla testata on line ”Italia Libera” da Pasquale Stigliani di No Scorie https://italialibera.online/economia-lavoro/produzione-energetica/conclusa-lindagine-parlamentare-conoscitiva-le-facezie-sul-nucleare-le-pagheremo-care-e-nelle-nostre-bollette/. E nell’incipit del servizio, che vi invitiamo a leggere, c’è una osservazione che la commissione parlamentare cita e riguarda i costi. Il governo, invece, vorrebbe bruciare i tempi…Sappiamo come sta andando per la Finanziaria, dei tanti compromessi di maggioranza, e con un obiettivo generale finalizzato alle spese di riarmo. E a giugno finiranno le risorse del Pnrr, mentre per il sociale, l’istruzione e i servizi ci sono a malapena le briciole. Mala tempora currunt, mentre la Basilicata si spopola…e questo tiene sempre aperta la porta per gli strateghi del nucleare, dei depositi a guardare a quella cava di salgemma che continua a essere ritenuto il sito ideale per quel tipo di rifiuti che ammorba la salute della gente e del pianeta. Abbiamo già dato e la protesta di Scanzano del 2003 lo conferma.



l’incipit dell’articolo di Pasquale Stigliani

”…Il governo ha avviato l’iter della delega al governo «in materia di energia nucleare sostenibile» prima che in parlamento venisse ultimato il lavoro dell’indagine conoscitiva attraverso l’audizione di numerosi soggetti sociali ed economici. La Cgil ha motivato la contrarietà ad un eventuale ritorno del nucleare, l’Enel ha fatto intendere che «c’è un tema di de-risking finanziario, che va assolutamente preso in considerazione», e la Banca d’Italia, con lo studio “L’atomo fuggente: analisi di un possibile ritorno al nucleare in Italia”, ha affermato che l’energia nucleare «difficilmente avrebbe un impatto significativo nel contenimento del livello dei prezzi finali» di energia. Elementi critici di grande valore e significato assieme alle critiche del nucleare nella forma degli Smr avanzate nell’audizione parlamentare da accademici e scienziati come il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Un’indagine che avrebbe dovuto indirizzare la delega al governo e non viceversa, con un grande assente dal tavolo: i costi” Più chiaro di così…