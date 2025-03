Nozze d’argento per il Vagabondo tra Altamura e Matera

Un quarto di secolo per il turismo sostenibile, come si suol dire, che significa vivere e conoscere a fondo luoghi, persone, cultura, cibo, modi d fare e di pensare che sono una risorsa importante del nostro Sud che, per tanti aspetti, è ancora tutto da scoprire. Come l’area murgiana, per esempio, tra Matera e ad Altamura dove l’Associazione ‘’Il vagabondo’’ , tra venerdì 7 e domenica 9 marzo, terrà per i 25 anni dalla fondazione. Incontri tematici, degustazioni, cultura e, naturalmente, escursioni con ‘’vagabondi’’ doc o turisti erranti se preferite come Sergio Fadini, autore di guide tematiche e ‘’predicatore’’ sul campo del turismo responsabile.



Online il programma per festeggiare insieme i 25 anni di attività dell’ Associazione Il Vagabondo!

VENERDÌ 7 MARZO

Altamura

🔸 Ore 19:00, Liberhub: “Il turismo si può governare?”. Tavola rotonda:

– Saluti di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) tramite il presidente Maurizio Davolio

– Alberto Corbino, Università Federico II, Napoli

– Angela Masi, presidente de Il Vagabondo e referente di BuonTurismo

– Sergio Fadini, esperto di turismo responsabile

🔸 Ore 20:00, LiberHub: serata ludica

🔸Ore 21:30, cena sociale con la comunità vagabonda

SABATO 8 MARZO

Altamura

🔸 Ore 9:00, Caffè del Vagabondo

Matera

🔸 Ore 11:00, appuntamento in via Ridola, presso Chiesa del Purgatorio: “Omaggio alle donne”.

Passeggiata con reading itinerante di Carla Latorre.

Contributo libero.

Altamura

🔸Ore 17:30, Binario 24: “Un poetar di…vino”.

Reading di Marco Bileddo, musiche di Michele Santarcangelo.

Degustazione inclusa.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Contributo 10€

🔸Ore 19:00, Binario 24.

Momento amarcord con photogallery e torta dei 25 anni!

DOMENICA 9 MARZO

Altamura

🔸Ore 9:00, Piazza Stazione, difronte a Binario24.

Escursione naturalistica in collaborazione con Omini di Pietra e ANPI: “Anelito della libertà”

Livello: escursionistico; durata: 3 ore; contributo libero

DETTAGLI, INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Programma – 25 anni

🎂 Vi aspettiamo! 🥳

