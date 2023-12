Non andate a gas metano ?…E allora c’è un contributo.

Se non potete allacciarvi alla rete del gas metano, non perdetevi d’animo. La Regione Basilicata ha previsto contributi, a fondo perduto, per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica alimentati da fonti rinnovabili e/o sistemi di accumulo di energia elettrica. A dirvene quanto basta per togliervi dalla schiavitù di stufette, bomboloni e di altri sistemi di riscaldamento e per altri usi e il Caf di via IV Novembre 11, a Matera,con lo staff composto da Angelo Antonucci, Licia e Mariangela, che vi forniranno utili elementi per accedere al bonus. Gli impianti ammessi a contributo sono il Fotovoltaico connesso in rete, Impianto Solare Termico, Impianto micro eolico, Sistema di accumulo, Pompa di calore. Un bel risparmio, visti i chiari di luna ”al freddo e al gelo”, degli stop al ”110 per cento” per le ristrutturazioni e i rincari di beni diversi finalizzati a prosciugare tra bollette, imposte e conguagli, retribuzioni e tredicesime e quattordicesime, per chi le percepisce. Un bonus sotto l’albero o nella calza della Befana. E’ Natale e al Caf c’è l’energia giusta per essere aiutati a riceverlo.