Noi Ortadini “La grande piantumazione arborea”

In seguito all’adozione dell’area verde sita in Matera al vico Gioberti. L’associazione Noi Ortadini APS rende noto che “sabato 26 Novembre presenterà un piano di Rimboschimento alla comunità e metterà a dimora i primi 5 Fragni frutto di un percorso in comune con il gruppo AmicoBosco2050 come evento di chiusura della festa dell’albero.

La volontà è quella di portare avanti una progettazione partecipata con il quartiere dello stesso spazio verde e di sensibilizzare rispetto la tematica della gestione collaborata del bene comune. L’orto Urbano nasce come uno spazio a disposizione di tutti ed è giusto che tutti diano il proprio contributo al miglioramento dello stesso.

La grande piantumazione arborea prevede la messa a dimora di circa 100 piante tra arboree ed arbustive appartenenti a circa 30 specie diverse. Questo per garantire una certa biodiversità ed una multifunzionalità in quanto il piano prevede la piantumazione di alberi forestali ed alberi da frutto, sempreverdi e caducifoglie, con portamento verticale o orizzontale. La scelta delle essenze ricade su specie tipiche della nostra zona ed in alcuni casi su specie antiche, ad oggi poco utilizzate come: giuggiolo, sorbo, azzeruolo, corbezzolo.

Noi Ortadini sta procedendo attraverso l’autofinanziamento e la progettazione alla rivalutazione di uno spazio comune per offrire un servizio alla comunità e per sensibilizzare rispetto tematiche ambientali e l’importanza di un cambio di paradigma rispetto la cura del verde, le metodologie agricole e l’agricoltura in generale ed infine la cura del bene comune.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.