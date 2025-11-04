No dal Ministero per Termovalorizzatore a Ginosa

Tempo c’è voluto ma, alla fine, come ricorda il sindaco di Ginosa ( Taranto) Vito Parisi abbiamo avuto ragione nel ricorrere contro la richiesta di una società privata che avrebbe voluto realizzare un termovalorizzatore in territorio comunale. Il Ministero della Cultura si è espresso con un definitivo ”No”. Una decisione accolta con soddisfazione. Ma le richieste di costruire qua e là impianti energetici di diverso impatto e tipologia sono davvero tanti e vengono fuori periodicamente, come una ”bomba a orologeria”. I Comuni fanno quello che possono…Ma il Governo continua a far poco o nulla contenere l’assalto…



TERMOVALORIZZATORE: DA MINISTERO PARERE NEGATIVO.

SINDACO VITO PARISI: UNA VITTORIA DELLA VERITÀ E DELLA DIGNITÀ. DIFENDEREMO FINO IN FONDO IL NOSTRO TERRITORIO

Dopo anni di battaglie, osservazioni tecniche e prese di posizione pubbliche, arriva la notizia: il Ministero della Cultura ha espresso parere tecnico negativo e vincolante sul progetto del termovalorizzatore proposto dalla società Ecologistic S.p.A. nel territorio di Ginosa.

Con la nota prot. n. 188413 del 29 ottobre 2025, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) “di non poter rilasciare il concerto previsto dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 152/2006”, determinando di fatto il blocco della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Nel documento, il Ministero evidenzia criticità paesaggistiche e ambientali, affermando che:

-“La realizzazione dell’impianto, per le dimensioni molto rilevanti previste (240.000 mq di ampliamento), sarebbe di notevole impatto visivo, contribuendo in modo significativo alla frammentazione e all’artificializzazione del paesaggio’’;

-“L’ampliamento ricade integralmente in zona agricola E, caratterizzata da una fitta rete di vigneti, uliveti e seminativi vitali che connotano il paesaggio e il carattere produttivo del territorio’’;

-“Il progetto risulta non coerente con gli obiettivi del PPTR della Puglia e con la disciplina d’uso dell’Ambito paesaggistico di riferimento’’;

-“In ragione delle criticità paesaggistiche e archeologiche individuate, questa Direzione Generale esprime PARERE TECNICO NEGATIVO”.

