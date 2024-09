No alle Pale eoliche! ”Non si può utilizzare l’ambiente per stuprare il paesaggio”

E come non essere d’accordo su una frase lapidaria dell’assessore all’ambiente del Comune di Matera, Massimiliano Amento, sui due progetti di Pale eoliche, dei quali abbiamo dato notizia in passato https://giornalemio.it/politica/no-ai-due-progetti-di-pale-eoliche-mozione-di-indirizzo-del-pd-al-sindaco-di-matera/ e sulla scelta precisa del sindaco Domenico Bennardi, che ha giudicato ”uno scempio” quello che si prospetterebbe se approvato , pronunciandosi per le comunità energetiche. Concetti che devono fare i conti con le procedure, i tempi, le valutazioni che dovrà fare il Ministero dell’ambiente in relazioni alle osservazioni venute nel giugno, in un caso dal Ministero della Cultura e dall’Arpab di Basilicata, e non ancora- scadenza 29 settembre- per l’investimento a ridosso del Parco della Murgia, a 500 metri da un sito archeologico. Materia quella energetica , lo ricordiamo, in relazione a quanto accaduto per le estrazioni petrolifere, di pertinenza governativa e che rischiano di ignorare e penalizzare le esigenze dei territori. Certo se venissero consultati anche i sindaci e se tra Ministero ed Enti locali ci fosse un rapporto informativo più stretto e puntuale, non saremmo davanti alle consuete ”bombe a orologeria” di progetti che arrivano tra capo e collo. E con la possibilità, in base ai pareri del Ministero dell’Ambiente, che a decidere sia il governo.



Quello in carica, e lo abbiamo riportato da varie dichiarazioni, è per l’autonomia energetica e guarda con favore al nucleare pulito di ultima generazione. Siamo perplessi, visto che a Scanzano Jonico ( Matera) c’è quella cava di salgemma che è il ”miglior’ sito unico di stoccaggio di scorie d’Europa. Un progetto mai accAntonato…che fa il paio ( coincidenze?) con la desertificazione del territorio e l’emigrazione dei giovani. Il sindaco Domenico Bennardi si è impegnato a intervenire presso l’Anci, per una interlocuzione attenta su questi temi. Altro impegno per il piano paesaggistico nazionale,che non abbiamo, e che fa il paio con l’analogo vuoto regionale. La cosa non ci sorprende visti i tanti insediamenti di pale eoliche sul territorio e con situazioni davvero paradossali come quella di Bosco Coste di Grottole ( Matera), https://giornalemio.it/ambiente/petizione-on-line-per-bosco-coste-di-grottole/, che impattano su paesaggio e attività produttive, senza dimenticare il turismo.



Restiamo a Matera, che si sta preoccupando di abbattere l’inquinamento luminoso serale delle pale eoliche che segnano il comprensorio da Matera a ad Altamura per esempio.Il Comune di Matera è contrario, giudicandolo uno ”scempio ambientale”, alla realizzazione di due progetti – presentati da privati al Ministero dell’Ambiente- per la realizzazione di impianti eolitici nelle località Masseria Verzellina (a ridosso del borgo Picciano A e del Santuario di Picciano) e Masseria Terlecchia Piccola, che prevedono un forte impatto paesaggistico e a ridosso(nel secondo caso) di aree archeologiche. Lo hanno ribadito nel corso di una conferenza stampa il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore all’ambiente Massimiliano Amenta, che hanno fatto il punto sulla situazione e annunciato iniziative di sensibilizzazione con parlamentari, Regione Basilicata, i comuni di Altamura ( Bari), Santeramo in Colle ( Bari) e Laterza (Ta)interessati alla installazione e di di concerto con altri enti locali preposti alla tutela del paesaggio .



I due progetti prevedono l’attivezione di 15 pale eoliche, fino a 7,2 megawatt ciascuno. La richiesta dei privati è in fase di istruttoria, con osservazioni presentata dal Ministero della Cultura e da Arpab per uno dei due progetti. ” Giudichiamo uno scempio- ha detto Bennardi- la realizzazione di impianti eolici, che avrebbero un forte impatto paesaggistico in una città e in un territorio con valenze artistiche, archeologiche e turistiche di valenza internazionale. Non siamo contrari alla transizione energetica- ha concluso- ma siamo contro l’eolico selvaggio. Sì alla tutela del paesaggio e alla realizzazione di comunità energetiche, alle quali stiamo lavorando”. Il sindaco ha annunciato l’organizzazione a ottobre di una manifestazione di sensibilizzazione sul tema. Serve una grande risposta del territorio, Eolo , pensaci tu e allontana quella pale dalle ”prospettive” di via del Corso, via San Biagio o Murgia Timone, già devastata (senza alcuna presa di posizione ufficiale) degli interventi di riqualificazione dei progetti di Matera 2019…

I LIMITI E I LUOGHI DA RISPETTARE





LA NOTA DEL COMUNE DI MATERA

Sette nuove pale eoliche da installare nel cuore della Murgia, a poche centinaia di metri dall’area archeologica di Matera e altre 8 tra Venusio e Altamura, lungo l’asse barese. Il sindaco, Domenico Bennardi, ha tenuto stamane una conferenza stampa con l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Amenta, dopo aver raccolto informazioni precise sui due Avvisi pubblicati sul sito del ministero dell’Ambiente tra fine maggio e fine giugno 2024, per le località di “Masseria Terlecchia piccola” e “Masseria Verzellina”, da due distinte società che vorrebbero realizzare gli interventi ad alto impatto visivo in una zona molto delicata, per la presenza di siti protetti di Rete Natura 2000, con aree archeologiche di pregio culturale e turistico. «È bene chiarire subito che l’Amministrazione comunale di Matera non è contro le politiche di transizione energetica ed ecologica, ma auspica si possa dare massimo impulso alle fonti rinnovabili ed è contraria a quel tipo di impiantistica eolica selvaggia, che deteriora il paesaggio e mina bellezze rurali come le nostre masserie, le aree archeologiche e naturalistiche. -rimarca il sindaco- È in fase istruttoria l’iter autorizzativo per ben 15 aerogeneratori (pale eoliche) di potenza nominale tra 6,2 e 7,2 MW, per una potenza complessiva tra 49,6 e 50,4 MW, che si vorrebbero installare sulla Murgia tra Matera e il comune tarantino di Laterza nel territorio lucano (7 pale), e verso Altamura al confine con Bari (8 pale), dove già ci sono impianti eolici ben visibili da via Nazionale. Per quanto ci è dato sapere, sulla base di indagini condotte dagli uffici su mio incarico, la procedura di Masseria Terlecchia piccola sarebbe in fase di Via (Valutazione di incidenza ambientale), con pareri già chiesti all’Agenzia regionale per protezione dell’ambiente di Basilicata (Arpab), che avrebbe imposto solo alcune prescrizioni a cui la società avrebbe ottemperato. Il progetto di Masseria Verzellina, dall’11 luglio scorso è in fase di verifica amministrativa preliminare e da poche settimane ha integrato il fascicolo con tutta la documentazione necessaria all’istruttoria di validazione per il momento ancora di competenza ministeriale. Siamo molto preoccupati -insiste il sindaco- perché l’impianto di Terlecchia è 500 metri a nord del villaggio neolitico numero 13, a meno di 2000 metri dal villaggio neolitico numero 10, che delimita l’attuale perimetro del Parco della Murgia materana. Mi rammarica che quando si parla di Cava del sole emergono tanti legittimi criteri ambientali da rispettare, compreso il volo e la nidificazione degli uccelli (le pale eoliche non disturbano gli uccelli?), che evidentemente diventano trascurabili quando si deve autorizzare altro. -prosegue indignato Bennardi- L’Amministrazione comunale è sottoposta a mille vincoli autorizzativi, anche solo per mettere una banale giostrina in un parco urbano, e poi si può procedere con pale eoliche che svettano sulla murgia, senza neppure informare preventivamente o chiedere pareri che possano essere vincolanti da parte degli enti locali. Quindi, l’Amministrazione comunale è assolutamente contraria a nuove installazioni di pale eoliche sulla murgia, pur essendo a favore della produzione eolica in siti idonei e non deleteri per storia, tradizioni e cultura -conclude perentorio Bennardi- perché nel nostro caso si tratta di un territorio delicato a tutela speciale, che non può e non deve subire ulteriori incursioni di questo genere. Sì alla transizione energetica, no all’eolico selvaggio, sì alla tutela del paesaggio e un grande sì alle Comunità energetiche su cui stiamo lavorando da mesi». Amenta ha auspicato un’inversione di rotta del Governo sulle politiche di autonomia energetica, affinchè si contemperi la produzione di energia da fonti pulite come l’eolico con il rispetto dovuto al pregio del nostro ambiente. «Diversamente ci troveremo di qui a poco davanti a una colonizzazione selvaggia di impianti eolici -ha detto- nella sostanziale inerzia delle Amministrazioni locali che non possono fare nulla. Quindi la produzione di energia da fonti pulite, con tutti gli interessi economici che ci sono dietro, non può essere usata come un cavallo di Troia per deturpare l’ambiente». Bennardi ha annunciato che nel prossimo mese di ottobre, l’Amministrazione comunale allestirà un presidio sotto i portici del palazzo dell’Annunziata in piazza Vittorio Veneto, per sensibilizzare su questo tema i cittadini e la politica al di fuori di ogni schieramento, animando dibattiti e confronti in attesa di conoscere l’esito delle due istruttorie, sperando che il ministero non conceda la Via. In ogni caso, la fase conclusiva dell’iter autorizzativo approderà sempre al dipartimento competente della Regione, dove in Conferenza dei servizi sarà presente anche il Comune.