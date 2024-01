No al nucleare. La ‘Leonessa’ di Puglia ruggisce e difende territorio

Lo aveva detto a Matera, nel corso di una seduta del consiglio comunale aperto anche ad altri colleghi della Murgia e della Basilicata, il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella e, al suo posto, a causa di un lutto in famiglia, lo ha fatto l’intero consiglio che ha ribadito i motivi della netta contrarietà a ospitare un eventuale sito per ospitare rifiuti radioattivi. Al governo e al ministro è confermato l’invito a favorire disponibilità e candidature già venute da altri sindaci e territori.



Deposito di scorie nucleari: Consiglio comunale ribadisce la ferma contrarietà.

All’unanimità, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno con cui dichiara la “ferma contrarietà alla realizzazione del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco tecnologico nel territorio del Comune di Altamura e in quello dei territori limitrofi”. L’assise ha ribadito i contenuti delle precedenti delibere del Consiglio comunale (14 gennaio 2016 e 28 gennaio 2021) in cui si rappresentano le ragioni poste alla base di questa contrarietà, sia in ordine alle vocazioni produttive e alle specificità paesaggistiche, ambientali, archeologiche e antropologiche; sia in ordine alle ragioni legate alla conformazione geomorfologica e idrologica delle aree proposte.

Alla seduta straordinaria tematica non ha partecipato il sindaco Vitantonio Petronella, assente per lutto, per la perdita della cara madre. In apertura dell’assemblea, nel darne comunicazione, il presidente del Consiglio comunale Luigi Lorusso ha espresso sentimenti di cordoglio, a nome dell’assise.

