No al Nucleare dalla Murgia. Il sindaco di Altamura: Se ci sono Comuni candidati…

…che il Governo continua ad assecondarne le disponibilità. A dirlo, nella nota che segue, il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella, che invita il Governo a perseguire la strada aperta da sindaci del centro nord, evitando di perdere tempo su situazioni- come quelle dell’area murgiana- dove la contrarietà e risaputa e motivata da tempo. Il primo cittadino si dice, inoltre, pronto a fare fronte comune con Gravina, Matera, Laterza i cui territori sono stati ritenuti ‘’ideali’’ per ospitare i siti nucleari. Fronte comune con i sindaci, i presidenti di Regioni, Province e comunità locali e con uno slogan consolidato: Nucleare? No, Grazie!



Comunicato.

Deposito nazionale nucleare, Altamura ribadisce il “no”. Dichiarazioni del sindaco Petronella.

“Dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica abbiamo appreso della pubblicazione dell’elenco delle aree ritenute idonee per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi con annesso parco tecnologico. In questa proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) è confermata la presenza di due potenziali siti ricadenti in territorio di Altamura e Matera”. Lo dichiara il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella.

“Il nostro Comune – ribadisce il sindaco – con atti deliberati nel precedente mandato amministrativo, le Regioni Puglia e Basilicata, oltre ai comitati appositamente costituiti, hanno presentato delle osservazioni con cui hanno dichiarato che il nostro territorio non è idoneo per un’installazione così impattante. Ci sono Comuni italiani che si sono candidati per realizzare il deposito nazionale. Pertanto si persegua questa strada di dare ascolto ai Comuni che hanno espresso tale volontà.

“Per quanto ci riguarda – sottolinea il sindaco Petronella – l’Amministrazione comunale di Altamura conferma la propria indisponibilità e ribadisce il no al deposito nucleare nazionale. Sono pronto sin d’ora a condividere delle azioni comuni con i sindaci dei Comuni di Gravina in Puglia, Matera e Laterza, ugualmente coinvolti, con i presidenti delle due Regioni e con gli altri rappresentanti della nostra città in Consiglio regionale e in Parlamento”.

Grazie per l’attenzione, Staff del Sindaco

Dal Palazzo di Città, 13 dicembre 2023