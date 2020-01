L’articolo 2 della legge 92/2019, recita: “L’Educazione Civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”.

Finalmente il tema della sostenibilità e dei cambiamenti climatici potranno entrare a pieno titolo nella programmazione scolastica italiana, pur nell’ambito della più ampia materia dell’educazione civica. Dall’Italia (primo Paese al mondo ad inserire questi temi tra le materie obbligatorie) potrebbe partire dunque un segnale forte contro un sistema di sviluppo non più sostenibile .

Le dimissioni del ministro Fioramonti, promotore di questa novità, hanno lasciato nell’incertezza l’impostazione della formazione dei docenti su questi temi.

Un timore che diventa preoccupazione alla notizia appresa da un comunicato dell’Associazione Nazionale Presidi (Anp), con cui si informa in merito al programma, siglato con l’Eni, di incontri sui temi della sostenibilità ambientale dedicato alle scuole italiane.

Una stonatura evidente quella di affidare a funzionari di una società petrolifera (tra l’altro accusata di enormi disastri ambientali, casi di corruzione ad alto livello, sfruttamento delle popolazioni più povere e solo pochi giorni fa oggetto di una sanzione di 5 milioni dall’Antitrust per pubblicità ingannevole in quanto definiva il suo diesel “green” mentre “è altamente inquinante”) il compito di formare i docenti sul tema della sostenibilità ambientale.

Eppure sembra che il programma dei seminari sia già pronto e il primo ciclo è partito da Roma il 21 gennaio, con termine a Bari il 20 febbraio.

Ma come è possibile pensare che l’Eni possa essere “super partes”? La sua concezione di “sostenibilità” può essere la stessa di un Paese che si è impegnato a ridurre le proprie emissioni di gas climalteranti di almeno il 40% entro il 2030 e ad azzerarle entro il 2050?

E’ una palese contraddizione che richiederebbe un intervento del governo, per far si che gli insegnanti (e a seguire gli studenti) vengano informati ed educati sui temi ambientali da esperti davvero super partes, non da chi fa profitto ed è parte in causa nel danneggiamento dell’ambiente con le proprie attività.

Teachers for Future Italia ha già lanciato l’allarme, mentre una serie di associazioni (Comitato ScuolaBeneComune Altamura, #FRIDAYSFORFUTURE ALTAMURA, Rete Appulo-lucana SALVALACQUA, Coordinamento Nazionale NO TRIV, Cobas Scuola Puglia, Cobas Scuola Basilicata, Comitato Pugliese AcquaBeneComune) hanno lanciato un appello (il cui testo riportiamo a seguire) a “I dirigenti, le dirigenti, gli insegnanti, i maestri e le maestre di tutta Italia non si prestino a questa operazione di greenwashing e progettino percorsi di educazione civica all’insegna della cittadinanza attiva per l’attuazione dell’agenda 2030.”

LA SCUOLA INSEGNA A PRENDERSI CURA DEL PIANETA, ENI PUO’ INSEGNARE A TRIVELLARE IL PIANETA.

L’Educazione dei ragazzi, in questo momento storico, chiede altro.

I Dirigenti scolastici ritirino l’accordo con la Multinazionale del petrolio, le scuole italiane adottino l’agenda Onu2030 per progettare percorsi di cittadinanza attiva.

Apprendiamo con preoccupazione che due giorni fa l’ANP ha siglato un accordo con ENI per formare i docenti in vista dell’insegnamento dell’Ed. Civica che dovrebbe partire nelle scuole il prossimo anno scolastico. Non è la prima volta che ENI entra nelle scuole (in Basilicata, per esempio, non si contano le scolaresche che vanno “in gita” al centro oli di Viggiano).

Oggi, però, appare al limite del paradosso l’incursione del gigante del petrolio nel mondo della scuola nella sua più delicata missione: la formazione dei docenti. Dall’anno prossimo ogni consiglio di classe dovrà pianificare n.33 ore per la c.d. Educazione Civica in attuazione della recente L. 92/2019. Formare i docenti a progettare percorsi multidisciplinari per declinare questa importante attività è compito della scuola. Eni si occupa di trivellare, estrarre e trattare petrolio. L’educazione civica è altro e dev’essere appannaggio di altri (istituzioni scolastiche soprattutto in collaborazione con tutto il mondo educativo). Perche?

E’ appena il caso di ricordare che ENI è protagonista di uno storico processo a Milano: i legali della ong Friends of the earth, che rappresentano il re Francis Ododo e gli oltre 5 mila abitanti della comunità Ikebir (un popolo che vive di pesca e agricoltura sul delta del Niger, in Nigeria) hanno citato in giudizio Eni, insieme alla sua controllata Nigerian Agip Oil Company (Naoc). La comunità nigeriana chiede 2 milioni di euro di risarcimento danni per un disastro ambientale avvenuto nel 2010 a Clough Creek, nello Stato meridionale del Beyalsa.

Eni è, inoltre, indagata per disastro ambientale, abuso d’ufficio e falso ideologico nella vicinissima Basilicata nell’ambito dell’inchiesta della procura di Potenza. Coinvolti anche i rappresentanti del Comitato tecnico regionale, organo dell’amministrazione pubblica che avrebbe dovuto vigilare sulle operazioni del COVA di Viggiano, in quanto impianto a rischio di incidente rilevante. Incidente verificatosi e riconosciuto nel 2017, quando 400 tonnellate vengono sversate (è la stessa Eni a dichiararlo) in un territorio importantissimo dal punto di vista idrologico. Infatti il cova si trova a soli 2 km (a monte!!) dall’invaso del Pertusillo che porta acqua anche a diversi milioni di pugliesi.

Anche Amnesty International ha evidenziato “gravi negligenze da parte delle aziende petrolifere Shell ed Eni, il cui approccio irresponsabile alle fuoriuscite di petrolio nel Delta del fiume Niger sta aggravando la crisi ambientale in quella regione della Nigeria” (https://www.amnesty.it/nigeria-scoperte-gravi-negligenze-parte-shell-ed-eni/).

Non si comprende, infine, l’opportunità di scegliere una azienda che si occupa di energia fossile quando documenti scientifici internazionali e documenti di impegno sottoscritti anche dal nostro paese definiscono chiaramente l’esigenza di abbandonare tali fonti per la salvaguardia del pianeta e dei suoi abitanti.

I dirigenti, le dirigenti, gli insegnanti, i maestri e le maestre di tutta Italia non si prestino a questa operazione di greenwashing e progettino percorsi di educazione civica all’insegna della cittadinanza attiva per l’attuazione dell’agenda 2030.”

Comitato ScuolaBeneComune Altamura,

#FRIDAYSFORFUTURE ALTAMURA

Rete Appulo-lucana SALVALACQUA

Coordinamento Nazionale NO TRIV

Cobas Scuola Puglia

Cobas Scuola Basilicata

Comitato Pugliese AcquaBeneComune