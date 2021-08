L’ordinanza del sindaco Andrea Bernardo non ammette deroghe, a causa dell’imperversare degli incendi, e nel bosco di Colobraro fino al 15 settembre – ferragosto compreso- è vietato accendere fuochi. Il messaggio mandato a concittadini e ospiti non ammette interpretazioni differenti. E allora meglio il calore delle voci e delle noti del concerto organizzato domani, 15 agosto, alle 21.30, presso l’Arena con L’Epical Jam Ensemble diretto da Giuseppe Appio in ” Meraki”.

“Sarà -scrive Bernardo- una serata di ferragosto di eccezionale suggestione nel paese della magia, con un evento musicale e strumentale, che proporrà le più importanti colonne sonore del Cinema, con le immagini proiettate sullo sfondo” . Il sindaco ricorda l’ ordinanza.

“Ordinanza Divieto Assoluto Accensione Fuochi, anche in aree pic-nic sino al 15 settembre.

Il Bosco Attrezzato resta fruibile per ferragosto e ogni giorno, ma non si può arrostire.Mi spiace . conclude Andrea Bernardo- ma il rischio quest”anno è troppo alto.Estate complessa, viviamocela comunque serenamente e gioiosamente”. Ed è quello che conta. Buon ferragosto