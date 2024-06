Nella ricorrenza di San Giovanni in visita alla chiesa ipogea

Da Matera a Pulsano ( Foggia) sulla strada per il santuario di Picciano con la devozione per San Giovanni da Matera che, nella sua intensa vita di apostolato, tracciò un percorso di fede tra siti rupestri e ambienti ipogei. E così domenica 23 giugno undici ”devoti” (proprio come la nazionale di calcio) dell’Associazione che porta il nome del Santo di Matera si sono recati alla Masseria del Monte, per visitare una chiesa ipogea.



Per tanti, guidati da Paolo Lamacchia uno dei proprietari della Masseria, e accompagnati dal presidente Emanuele D’Adamo e dal segretario Nunzio Maria Paolicelli, è stata una piacevole scoperta nel silenzio di luoghi raggiunti dopo un suggestivo percorso. E bella anche la Masseria , ubicata lungo la sponda sinistra della gravina di Picciano. Fu di proprietà dei duchi Malvezzi di Matera e venne edificata nel 1767, con un ampliamento nel 1861. Un pezzo di storia della cultura e del territorio materano da conoscere e apprezzare.E grazie, come hanno ricordato i ”devoti” di San Giovanni da Matera, a una visita organizzata per gli aspetti logistici dal presidente dell’Associazione ”Divenire” del presidente Mimmo Agatiello.