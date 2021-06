La raccomandazione è sempre la stessa: porte e finestre chiuse, non esponete la biancheria, coprite gli oggetti, tenete al chiuso gli animali ed evitate di parcheggiare le auto in maniera irregolare. Perchè…a Matera si parte con la disinfestazione contro gli insetti adulti, tra la notte del 30 giugno e il 1 luglio. Passaparola

MERCOLEDI’ SERA TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE

Il giorno 30 giugno a partire dalle ore 23:00 di mercoledì e fino alle ore 5:30 di giovedì 1 luglio, sarà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida degli insetti.

Pertanto, i cittadini sono invitati a tenere una serie di comportamenti precauzionali: tenere chiuse porte e finestre delle proprie abitazioni; non circolare o sostare in ambienti aperti durante e fino ad almeno un’ora dopo l’esecuzione del trattamento; non esporre biancheria e a coprire giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione disinfestante; tenere animali domestici all’interno delle abitazioni; evitare il parcheggio di auto che possano ostacolare le operazioni.

Matera, 28 giugno 2021

