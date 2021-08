Qualcuno azzarda anche a 40 gradi, magari senza copricapo e nelle ore che dovrebbero consigliare di starsene al fresco…prima di fare una escursione nelle gravina di Matera, impegnando la passerella in legno (il Ponte Tibetano è solo a Castelsaraceno) che porta in alto a Murgia Timone. E così le richieste di aiuto per malori da insolazione si susseguono. Pio ” zio Pio ” Acito, che abita a Porta Pistola a ridosso dell’accesso del percorso che porta laggiù fa quello che puo’ e non si risparmia quando si tratta di soccorrere qualcuno o di allertare altra tipologia di soccorsi.



Ma gli preme che la gente eviti i ”colpi di testa”, per cui ha deciso di informare apponendo alcuni cartelli ”fai da te” con un avviso chiaro : ” ATTENZIONE.EVITATE DI SCENDERE NELLA GRAVINA DOPO LE ORE 9.30 O PRIMA DELLE 17.00. NELLE ORE PIU’ CALDE DELLA GIORNATA EVITATE IL PERCORSO DEL SENTIERO. SONO NUMEROSI I CASI DI MALORI CON DIFFICILI INTERVENTI DI SOCCORSO”. E poi un invito -consiglio ” FATE ATTENZIONE, VOGLIATEVI BENE” a cura del circolo legambiente Matera.

Cigno verde in soccorso tant’è che Andrea e Annalisa, una coppia residente al Nord ha scritto a Pio Per ringraziarlo del soccorso ricevuto con una frase ” A Matera ci sono gli Angeli” che sottolinea l’accoglienza ricevuta. ” Li abbiamo visti, incontrati, ci hanno porto la mano, Gli angeli nei Sassi di Matera ci hanno aiutati e protetti nel momento più buio. Fra ambulanze e vigili del fuoco, in salita dalle chiese rupestri. A Matera ci sono gli Angeli e li porteremo sempre con noi, nei nostri ricordi e speranze future, che non siano i soli”. E Andrea e Annalisa hanno legato alla lettera un ”umile frutto della loro terra”, un pacco di riso, per ”ricordare persone amiche, altruiste e generose”.



Per Pio, rotto a tante battaglie, commozione d’obbligo. Ma il dovere lo ha chiamato per un incendio a Tre Ponti, con altri volontari di altra tempra come Gigi Benevento, a evitare che una bella estensione di macchia vada a fuoco . Tutti impegnati a difesa del Parco…