Nel parco di Lanera spazio giochi e un plastico della Balena Giuliana

Non solo al Museo archeologico ”Domenico Ridola”, dove il progetto di restauro e gli allestimenti di videoinstallazione immersiva per la ”Giuliana degli Abissi” stanno destando interesse e curiosità tra cittadini, turisti e appassionati. Ma anche in un quartiere storico come Lanera- realizzato negli anni Cinquanta con la prima legge speciale sui rioni Sassi -si potrà ammirare un modello in scala del grande cetaceo del Pleistocene. Un regalo di fine anno dell’Amministrazione comunale di Matera per grandi e piccini, che nei prossimi mesi frequenteranno o si troveranno a passare per il Parco del rione Lanera . Il Comune, con determina dirigenziale N° 3443/2022 DEL 30/12/2022, ha deciso di ”’avviare le azioni previste nell’ambito del progetto di valorizzazione della balena fossile mediante l’installazione di un modello scientifico in scala del cetaceo presso il Parco di Via Lanera”. Allo scopo, dopo aver acquisito il preventivo di acquisto,ha affidato alla Geomodel srl – Scientific Reconstruction –Exhibition Management – di Quarto d’Altino (VE) la realizzazione di un modello scientifico in scala della balena di lunghezza di 7 metri, comprensivo di trasporto, montaggio e certificazione ingegneristica della struttura portante . La spesa è € 39.000,00 oltre IVA al 22% . Con altro provvedimento ,N° 3442/2022 del 30/12/2022, è stato disposto l’acquisto per la fornitura e posa in opera di un parco giochi, pavimentazione antitrauma e bacheche presso la CO.PRO.IM. Sport srl di Matera (MT) per un importo d € 38.000,00 oltre IVA al 22% .



Non resta che attendere la data di arrivo e di inaugurazione per ammirare il modello in scala del cetaceo, collocato lungo via Lanera, tra il parcheggio che è a ridosso della sede Università e a pochi metri dall’incrocio tra via Lucana e via Alessandro Volta, che conduce al Museo archeologico Domenico Ridola dove è in corso il progetto di restauro ed è possibile vedere, videoinstallazione immersiva compresa, quanto è stato rinvenuto nel 2006 sulle sponde della diga di San Giuliano. Ci piacerebbe che nel frattempo si possa a lavorare, come abbiamo proposto nella conferenza stampa del dicembre scorso per l’inaugurazione della mostra, che il vecchio plesso della ex scuola media ”Alessandro Volta’ e prima ancora dell’Avviamento professionale possa diventare area museale, completando l’anello espositivo avviato con il progetto Fio Cultura 1985. C’è disponibilità delle parti. Ma servono certezze, cantiere e risorse.