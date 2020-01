Nel 2020 bisogna accelerare verso la transizione energetica. E’ la convinzione del Coordinamento Nazionale No Triv e del Coordinamento No Triv del Val di Noto, che in questo primo scorcio del nuovo anno, ribadiscono con determinazione l’intenzione di mettere in campo tutte le azioni possibili, con critiche costruttive e migliorative, suggerimenti e proposte, per imprimere la necessaria accelerazione ad un processo di transizione energetica fondato sulla eliminazione degli sprechi, sulla riduzione ragionata dei consumi, sulle rinnovabili pulite e non impattanti, privilegiando il modello democratico e decentrato di generazione distribuita, informata e partecipata.

In un comunicato stampa si legge: “E’ infatti ineluttabile superare ogni ambiguità insita nell’abusato concetto di “sostenibilità ambientale”, in quanto l’agenda della drammatica emergenza climatica ci impone di dover necessariamente e definitivamente abbandonare ed oltrepassare il modello socio economico fondato sui combustibili fossili, sullo sfruttamento dei tanti “Sud” del Pianeta e sul dogma della crescita infinita.

Le perentorie conclusioni cui è pervenuto l’International Panel Climate Change (premio Nobel 2007), organismo dell’ONU, nel suo ultimo Report pubblicato prima del grande fiasco della COP 25 tenutasi lo scorso Dicembre a Madrid, impongono senza indugi scelte tempestive e risolute, le stesse che reclamiamo a difesa delle prerogative dei Territori e dei diritti dei Cittadini.

Nella manovra finanziaria, recentemente approvata, viene eliminata (e solo per gli anni 2020-2022 ed all’interno di una fascia di produzione rideterminata) l’esenzione della tassazione sui concessionari di coltivazione di idrocarburi, che era stabilita per i primi 25 milioni di Smc di gas e 20mila tonnellate di petrolio prodotti in terraferma e per i primi 80milioni di Smc di gas e 5mila tonnellate di petrolio prodotti in mare: appena lo 0,30% dell’ammontare di tutti i Sussidi di cui si avvantaggiano oggi le fonti fossili.

Constatiamo altresì, purtroppo, che anche quest’anno, malgrado la prima bozza del Decreto Clima andasse nella giusta direzione, il taglio dei sussidi diretti ed indiretti alla filiera delle fonti fossili è stato rimandato sine die, nonostante l’impegno programmatico iniziale dell’attuale Esecutivo di riduzione del 10% annuo per i prossimi 10 anni.

I contribuenti del nostro Paese, infatti, continueranno a foraggiare le filiere del petrolio, del carbone, del gas e dei relativi derivati, con buona pace di chi chiede a buon diritto di respirare aria pulita senza polveri sottili (almeno 20 milioni di abitanti nel nostro Paese), di bere acqua salubre, di vedere realizzate le indispensabili opere di bonifica dei siti inquinati.

Nonostante gli strombazzati annunci di svolta economica in senso ecologista, la politica dell’attuale governo Conte, che parla tanto di Green New Deal made in Italy, con la legge di bilancio di quest’anno si pone in realtà in perfetta continuità con l’operato dei precedenti governi.

In cosa si differenzia concretamente la politica energetica dell’attuale compagine governativa dalla Strategia Energetica Nazionale di Passera/Monti/Clini, dalla SEN di Renzi/Gentiloni/Calenda, entrambe fondate sul rilancio delle concessioni per prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi, non solo a parità di sussidi alle multinazionali che estraggono e raffinano, finalizzate all’incremento della fiscalità derivata da royalties e canoni concessori, mentre affidano a cordate di multinazionali finanziarie e fossili il monopolio di mega opere devastanti quali TAP, East-Med Poseidon, dorsali Snam, rigassificatori, hub di stoccaggio del gas e della Co2 dalla Lombardia alla Sicilia, una supposta transizione energetica fondata sul metano, fossile più climalterante della Co2?

E’ quanto da lungo tempo ci andiamo chiedendo a Gela, a Melilli, ad Augusta, dove, come in tanti territori aggrediti dalle chimere di un distorto quanto cinico “modello” di sviluppo, si continua ad attendere la parola fine ai troppi casi di tumori, leucemie, malattie cardiovascolari e respiratorie; è quanto da lungo tempo ci andiamo chiedendo in Val di Noto, dove grazie anche ad un uso ambiguo e distorto di una falsa “autonomia” regionale si autorizzano nuove attività di ricerca, mentre nessuna forza politica mostra di voler battersi per una revisione organica di una Legge (L. R. 14 del 2000) divenuta obsoleta per sopraggiunta incostituzionalità, mentre il MISE finge di ignorare la valenza erga omnes sul territorio nazionale della L. 12/2019 (c.d. PiTESAI), di fatto legittimando uno stato di concreta autoreferenzialità ed extraterritorialità della Sicilia.

E’ quanto da circa un anno ormai si vanno chiedendo tutte le Regioni italiane interessate dalla sospensione temporanea (ad Agosto scadranno i 18 mesi previsti per la redazione e condivisione di un Piano Aree di cui gli Enti Locali ad oggi non hanno modo di conoscere sviluppi e criteri) di permessi di ricerca e di nuove istanze di permessi a mare e a terra, mentre in Basilicata non solo la concessione Val d’Agri gode dello scandaloso meccanismo delle “proroghe automatiche”, ma è in partenza (per i prossimi 30 anni almeno!) l’attività di coltivazione del progetto interregionale Tempa Rossa.

Nel 2018 sono stati 18,8 i miliardi di Euro regalati a tutto il settore delle fonti fossili, tra sussidi diretti e indiretti. Si tratta di una scelta politica che continua a produrre enormi danni ambientali e ingenti perdite per le casse dello Stato.

Stando al dossier di Legambiente, il pacchetto di rendite e privilegi destinati alle compagnie che trivellano i mari e il territorio della Penisola si traduce in 474 milioni di euro di mancate entrate annue per Stato, Regioni e Comuni. Risorse che potrebbero essere destinate alla bonifica dei territori inquinati dai siti di estrazione e di produzione da fonti fossili e allo sviluppo di un nuovo, efficiente e democratico sistema energetico basato sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e competitive, sull’efficienza energetica, su una nuova mobilità a zero emissioni, sulla riconversione

innovativa dell’industria.

Nel rapporto “Tutti i sussidi alle trivellazioni”, Legambiente dimostra, con dovizia di dati e numeri, come l’Italia continui a privilegiare le fonti fossili ad un nuovo sistema energetico basato su prosumers, autoproduzione, reti smart, comunità energetiche, e soprattutto, come ai tanti annunci fatti non siano seguite azioni concrete per cancellare i sussidi alle fonti fossili.

È tutto davvero soltanto paradossale o la recente Legge di Stabilità rimarca la sostanziale atavica subordinazione agli interessi USA? Gli stessi USA che ci impongono il TAP, le atomiche nelle basi Nato, il MUOS a Niscemi, lasciando il Governo col cerino acceso in mano nella polveriera libica e nel ginepraio della rideterminazione degli equilibri geopolitici che coinvolgono l’intero Nord Africa, il Vicino Oriente, il Mediterraneo.

Quanto di recente dichiarato dalla Presidente del Parlamento UE Ursula von der Leyen, che ha posto al primo posto, nell’azione della UE, la questione del riscaldamento globale, non deve coglierci ingenui, né impreparati.

Non si tratta infatti soltanto di sperare in azioni concrete consequenziali, ma di contribuire a costruire una larga e capillare rete di pressione politica e sociale in tutte le regioni europee per smascherare e riorientare le decisioni della Banca Europea per gli Investimenti, che dietro l’effetto annunzio dello stop al finanziamento di progetti legati a tutte le fonti fossili, gas compreso, a partire dalla fine del 2021; di accelerare fortemente gli investimenti (un trilione di euro da sbloccare nel decennio fino al 2030) in ambiti come energie rinnovabili ed efficienza energetica; di allineare tutte le attività di finanziamento con gli obiettivi di Parigi a partire da fine 2020, maschera un compromesso al ribasso, permettendo ancora enormi finanziamenti a molte opere già proposte.

Resta in piedi una gara da parte delle multinazionali del fossile a cercare e trovare nella BEI nuovi finanziamenti pubblici.

Molti progetti già autorizzati dalla Commissione UE saranno infatti esclusi dalla “svolta verde”, definiti di interesse comune (Pic), tra cui i gasdotti Tap e Poseidon. La Commissione UE continuerà dunque a garantire linee di finanziamento ai progetti ed alle opere che usufruiranno del mix energetico con il gas naturale come fonte di transizione, come ampiamente richiesto da Italia e Germania.

Per i prossimi 20/30 anni, la principale fonte energetica resterà pertanto il metano, alla faccia del timing di 10 anni indicato dagli scienziati dell’IPCC Panel dell’Onu!

Se c’è una cosa che ci ha insegnato l’esperienza No Triv, è che non si deve dar credito alla buona fede della classe dominante, per lo più ventriloqua dei forti interessi lobbystici.

Non si potrà immaginare e tantomeno mettere in atto una vera riconversione ecologica ed energetica, se non abbandonando lucidamente l’illusione di un capitalismo “progressista” e “green”.

Con la determinazione di continuare a coinvolgere nelle lotte territoriali le popolazioni locali, continueremo a chiedere al governo italiano di andare oltre le dichiarazioni di principio e di trovare la forza per eliminare subito tutti i sussidi diretti ed indiretti alla filiera del fossile, anche mostrando il coraggio di radicali revisioni normative, che hanno finora garantito alle multinazionali dell’Oil&Gas nel nostro Paese vantaggi e privilegi da Bengodi. Solo così potrà aprirsi una prospettiva razionale ed equilibrata di sviluppo di politiche di sostegno alla riconversione produttiva, a partire dalle aziende agricole e turistiche.

Non c’è, infatti, nel contesto locale ed internazionale attuale, nessuna ragione ambientale, sociale od economica, per continuare a concedere sussidi, a parte quella, vergognosa e spudorata, di continuare a fare gli interessi di

petrolieri & Co, contro quelli del Paese e del Pianeta.

Nell’ottica di un “fare” virtuoso, fattivo e stringente, per favorire l’accelerazione di quel processo di decarbonizzazione del sistema – Italia, che si impone tra le priorità dell’azione di governo,

CHIEDIAMO:

1) Moratoria riguardante nuove attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

liquidi e gassosi;

2) Elaborazione e approvazione partecipata di un Piano delle Aree che veda protagoniste anche le

Regioni a Statuto Speciale;

3) Ripristino dell’Intesa “in senso forte” tra Stato e Regioni, con abolizione dei meccanismi decisori

dello Stato sostitutivi della volontà delle Regioni;

4) Abrogazione delle norme che hanno introdotto il concetto di “vita utile dei giacimenti”;

5) Rispetto della volontà della maggioranza dei votanti al Referendum No Triv del 17 aprile

2016;

6) Approvazione di un nuovo Disciplinare-tipo;

7) Riforma delle norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale;

8) Approvazione di un Piano Nazionale per lo smantellamento delle infrastrutture

“petrolifere” non più produttive/eroganti ed il conseguente ripristino ambientale

9) Abrogazione del meccanismo delle “proroghe automatiche” in materia di concessioni

10) Abrogazione delle norme (riforma a costo zero) che intralciano lo sviluppo della generazione

distribuita e finalizzata all’autoconsumo (energia a Km 0) e all’eliminazione della povertà

energetica.

DETTAGLIO SUI DIECI PUNTI DEL “PACCHETTO VOLONTA’ “

PUNTO 1 – MORATORIA

Approvazione di una moratoria riguardante attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio ulteriori rispetto a quelle oggetto di titoli già concessi ed a programmi di lavoro approvati in sede di conferimento dei titoli stessi, sia in mare -seguendo l’esempio di altri Paesi dell’Unione Europa (es.: Francia e Croazia) sia su terraferma.

Secondo i più recenti Report dell’IPCC, infatti, per arrestare il surriscaldamento del Pianeta è necessario non attingere alle riserve di idrocarburi liquidi e gassosi oggi disponibili.

E’ doveroso che il nostro Paese assuma tale posizione, condividendola con altri, anche nell’ambito dei lavori di COP 24, che si terranno dal 3 al 14 dicembre prossimo a Katowice.

PUNTO 2 – PIANO DELLE AREE

Ripristino della Previsione del Piano delle Aree, abolito in modo truffaldino dal Governo Renzi con la Legge di Stabilità 2016 approvata a dicembre 2015, al preciso scopo di impedire che si votasse sul quesito n.2 del “referendum anti-trivelle”, depositato in Cassazione da ben 10 Regioni.

Il Piano delle Aree avrebbe dovuto funzionare da strumento di regolazione, programmazione, razionalizzazione, delle attività estrattive nel nostro Paese, ma non ha mai visto la luce. La sua stessa previsione è stata infatti abrogata dal Parlamento in base ad un emendamento alla Legge di Stabilità 2016.

Nelle aree oggi teoricamente aperte alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di gas e petrolio, potranno essere in tal modo individuate zone per le quali non sarà più possibile avanzare istanze di alcun genere.

PUNTO 3 – RIPRISTINO DELLO STRUMENTO DELL’INTESA “IN SENSO FORTE” TRA

STATO E REGIONI

Abrogazione della parte del Dlgs n.127 del 30/06/2016 che modifica l’art. 14-quater, comma 3, della Legge 241/1990, allo scopo di restituire alle Regioni un fondamentale strumento di esercizio e tutela delle prerogative democratiche, a garanzia delle ragioni dei territori.

E’ necessario che il Governo promuova una decisa iniziativa in sede di Conferenza Stato- Regioni per il ripristino della precedente versione del comma 3, art 14-quater, della Legge 241/1990.

Richiamandosi alle disposizioni dell’articolo 57 della legge n.5 del 9 febbraio 2012 – il cosiddetto decreto “Semplifica Italia”, convertito nella legge n.35 del 4 aprile 2012 – e dell’articolo 14-quater della legge n.241 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”), il Governo della precedente legislatura si appellava, per accelerare la realizzazione del progetto interregionale Tempa Rossa, al “superamento della mancata intesa” con la Regione Puglia, “in considerazione della grande rilevanza strategica dell’opera per le politiche energetiche nazionali […]”.

Oggetto della mancata intesa, nei due casi citati, è la materia energetica, rubricata a competenza di tipo concorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della vigente Costituzione.

In sede di Conferenza Stato-Regioni tale materia avrebbe dovuto essere oggetto – a maggior ragione dopo il maxi emendamento della Legge di Stabilità per il 2016, approvato per scongiurare i 6 quesiti referendari “No Triv” promossi da 10 Regioni – di Intesa raggiunta “in senso forte”, come più volte richiesto dalla stessa Corte Costituzionale.

Sul piano normativo si è generata una situazione di dubbia legittimità costituzionale, che sottrae di fatto agli Enti Locali un fondamentale strumento di esercizio e tutela delle prerogative democratiche a garanzia delle ragioni dei territori. Oggi l’Esecutivo dispone, infatti, del potere di superare l’opposizione delle Regioni, concedendo a suo piacimento la relativa “autorizzazione unica”. Per tutte le concessioni delle autorizzazioni riguardanti ricerca, estrazione, trasporto, stoccaggio, di idrocarburi liquidi e gassosi, lo Stato avrà mano libera, potendo utilizzare la

formulazione tramite delibere della “prosecuzione del procedimento dell’intesa di autorizzazione”.

Presso il MISE si trovano nella fase conclusiva del procedimento (fase decisoria dal decreto VIA alla conferenza dei servizi e all’emanazione del decreto di conferimento MISE) 22 istanze di ricerca di idrocarburi su terraferma in 11 Regioni, di cui ben 8 riguardano la Basilicata; 1 istanza di concessione di coltivazione in dirittura d’arrivo e, infine, ben 5 istanze di concessione di stoccaggio, anche queste prossime all’accoglimento.

PUNTO 4 – LIMITAZIONE DELLA DURATA DEI GIACIMENTI DI GAS E PETROLIO

Abrogazione della norma contraddittoria e incostituzionale ereditata dal governo Monti, che consente di prorogare i termini temporali delle concessioni petrolifere giunte a scadenza.

Per il MISE la norma sulla “durata di vita utile del giacimento” – che si collega alla salvezza dei “titoli

abilitativi già rilasciati” – riguarderebbe anche le concessioni scadute.

Tutto ciò non è possibile, in quanto:

a) per “titoli abilitativi già rilasciati” si intendono titoli (permessi e concessioni) vigenti;

b) a nulla rileva il fatto che le società petrolifere abbiano presentato la richiesta di proroga anche uno o più anni prima della scadenza del titolo. L’istanza di proroga non radica infatti, in quanto tale, alcun diritto in capo al richiedente.

PUNTO 5 – RISPETTO DELLA VOLONTA’ DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI IN

OCCASIONE DEL REFERENDUM NO TRIV

Abrogazione della norma votata dal Parlamento con il maxi emendamento della Legge di Stabilità

2016 e già oggetto del Referendum No Triv del 17 aprile 2016; in particolare, l’abrogazione della

norma che ha esteso la durata delle concessioni per estrarre idrocarburi in zone di mare (entro 12

miglia nautiche dalla linea di costa) sino all’esaurimento della vita utile dei rispettivi giacimenti e

che consente ai titolari delle stesse concessioni di apportare modifiche all’originario programma

dei lavori, prevedendo anche nuovi pozzi e nuove piattaforme all’interno dell’area oggetto del

titolo autorizzativo.

PUNTO 6 – APPROVAZIONE DI UN NUOVO DISCPLINARE-TIPO RISPETTOSO DELLE

PREROGATIVE DELLE REGIONI

Modifica del Disciplinare-tipo, adottato con DM del 9 agosto 2017, fortemente lesivo delle prerogative assegnate dalla Costituzione alle Regioni in materia di legislazione concorrente in campo energetico, e riaffermate dalla sentenza n. 170/2017 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo l’art. 38, comma 7 dello “Sblocca Italia” in quanto assegnava al MISE tutte le competenze per rilasciare le concessioni Oil&Gas a terra e in mare, senza coinvolgere in modo adeguato gli enti locali interessati da tali attività.

PUNTO 7 – REVISIONE DELLE NORME SULLA V.I.A.

Revisione sostanziale del decreto di recepimento della direttiva europea 2014/52/UE recante una nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Il giudizio sui contenuti del decreto è negativo. La scelta più scandalosa effettuata dal precedente Governo riguarda la possibilità che il Ministro dell’Ambiente, previo parere del Ministro dei Beni Culturali, decida di esentare in tutto o in parte la realizzazione di un progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ritenga che l’applicazione della procedura di valutazione incida negativamente sulla finalità dello stesso progetto, a condizione che siano rispettati (non si sa bene come) gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale.

Così facendo si è accordato di fatto al Ministro dell’Ambiente un potere pressoché discrezionale, che si riassume nel far prevalere le ragioni delle finalità dei progetti da realizzare sulle ragioni della tutela ambientale. Questa possibilità è contemplata dalla Direttiva Europea; ma si tratta, appunto, di una facoltà e non già di un obbligo. Altre perplessità riguardano inoltre l’intero impianto delle procedure volte al rilascio di pareri ed autorizzazioni a carattere ambientale ed i termini previsti per le osservazioni da parte del pubblico interessato.

PUNTO 8 – NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI

DELLA COMMISSIONE NAZIONALE V.I.A.

Riforma dei criteri di valutazione per la nomina dei componenti della Commissione Nazionale VIA, allo scopo di prevenire e stroncare il sistema delle “sliding doors” che favorisce il transito nelle varie commissioni ministeriali (Mise e Minambiente) di figure provenienti da società direttamente ed indirettamente interessate allo sviluppo delle attività Oil&Gas in Italia, e non solo.

PUNTO 9 – PIANO NAZIONALE DI DECOMMISSIONING DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI

Varo definitivo di un piano di decommissioning degli impianti estrattivi (piattaforme e pipeline) non più produttivi/non eroganti, sia on shore sia off shore, comprensivo delle prescritte bonifiche ambientali, più volte preannunciato e mai venuto alla luce, che avrebbe anche una positiva ricaduta sul piano degli investimenti e del mantenimento degli attuali livelli nazionali in un settore in cui il nostro Paese è in grado far valere know-how esclusivo ed eccellenti capacità operative (v. Distretto di Ravenna).

Per quanto limitata, si avrebbe l’opportunità di attuare un primo piano di reale riconversione ecologica dell’upstream Oil & Gas.

PUNTO 10 –

Abrogazione delle norme (riforma a costo zero) che intralciano lo sviluppo della

generazione distribuita e finalizzata all’autoconsumo (energia a Km 0) e all’eliminazione della

povertà energetica.