Se la tappa obbligata per tanti visitatori sono i rioni Sassi e i percorsi del centro storico e allora occorre fare uno sforzo in più per evitare, per esempio, che i rifiuti vengano ritirati in prima mattinata e che i parcheggi siano razionalizzati evitando di farlo dove capita. Del resto le regole ci sono, ma un’occhiata in più e un cambio di orari nel prelevare i rifiuti darebbe una immagine di decoro e di maggiore efficienza. Antonio Serravezza, agli ultimi scampoli di ferie nella terra del ”pirata”, del ‘liscio”, dei ”motori” e del ”sangiovese” lancia un altro tema o segnale di dibattito per la campagna elettorale. Ci sarebbe altro da fare e scrivere…come la manutenzione delle fontane, la cartellonistica, le chianche da riparare sul versante di via D’Addozio e non solo in vista del giro d’Italia. Già scritto. Ci ritorneremo.

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA



Dobbiamo cambiare sistema per far arrivare chiara la legge a tutti i cittadini. Se continuiamo così senza mettere un po’ di impegno per migliorare la vivibilità di tutta la comunità ogni sforzo sarà vano. In tutte le città, specialmente quelle turistiche, hanno un servizio più capillare e mattutino per far trovare tutte le strade e piazze pulite e organizzate. Non è possibile che a Matera alle 9 del mattino si trovino accumuli di immondizia nei pressi di attività ricettive e di bar con dehors esterni organizzati per la colazione dei turisti. Gli abitanti dei Sassi non possono parcheggiare i loro mezzi nelle vicinanze delle loro abitazioni ma dovranno parcheggiarli sul Piano.

Per ultimo si continua a scaricare oggetti voluminosi e indecorosi dove ci sembra facile abbandonarli senza pensare all’igiene e al decoro pubblico.

Sono questi alcuni esempi di inciviltà di alcune persone che ancora non hanno compreso che viviamo in una città speciale. Tutto quello che non è in regola viene giudicato da molte persone che vengono a Matera per godere di una città civile ricca di storia e di arte e non di atti maleducati dei suoi abitanti. Non bastano le web cam ma una maggior vigilanza e controllo investigativo anche utilizzando le forze di polizia municipale. Nei programmi dei sei candidati sindaco speriamo vengano considerati anche questi problemi perché vengano definitivamente