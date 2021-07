Un giorno di festa per quanti come Matteo, Mariangela e quanti operano con passione e dedizione presso il Centro recupero animali selvatici della Riserva di San Giuliano (Matera)per restituire libertà, dopo la cura, a specie che hanno subito traumi di vario tipo. Ed è quello che è accaduto nel comprensorio dell’agriturismo Torre Spagnola, lungo la strada trasversale che porta a Jesce, dove hanno ripreso a volare 20 esemplari di falco grillaio, tre di Gheppio e una poiana. Applausi e naso e obiettivi fotografici a seguire il volo dapprima incerto poi sicuro di uccelli, tornati nel loro habitat naturale. E in tanti hanno partecipato, tra di loro anche i Carabinieri del Cites che operano con il Cras, a un lieto evento destinato a essere ripetuto, come ci ha detto Matteo Visceglia, responsabile del Cras.



Fino ad oggi sono 125 i grillai giunti al Centro e affidati alle amorevoli cure del personale. Una parte di quel campionario di specie che ha bisogno di cure e che ringrazia per tanta attenzione, nonostante il cambio del sito ( era stato indicato il pianoro della Madonna delle Vergini) nel Parco della Murgia) per motivi procedurali. La disponibilità di Nunzio Dimauro, imprenditore zootecnico, e vicepresidente regionale dell’Ara ha consentito di risolvere la questione in tempo reale con la individuazione di un campo dove era stato già mietuto e non interessato da incendi.

Per saperne di più sul Cras http://www.crasmatera.altervista.org/index.html