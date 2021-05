Nel titolo abbiamo sintetizzato quello che il consiglio comunale di Matera ha auspicato si possa fare per rimediare alle perplessità e alle critiche, seguite alla esecuzione delle opere realizzate con il progetto di Invitalia per la riqualificazione e valorizzazione di Murgia Timone . E questo in attesa di avere la stesura del poco comprensibile ordine del giorno finale, letto dal consigliere di maggioranza Francesco Salvatore, che ha recepito e sintetizzato le proposte avanzate dai consiglieri Pasquale Doria, Rocco Sassone, Mario Montemurro e Cinzia Scarciolla. Per farla breve sarà formata una commissione speciale, che verificherà, atti e procedure adottate, aspetti tecnici, nella esecuzione delle opere e, sopratutto, se hanno rispettato quello che le norme di tutela dei luoghi prevedevano. Il lavoro passerà poi nelle mani del sindaco e della giunta, e prima della consegna dei lavori, per eventuali decisioni e richieste. Un lavoro corposo, anche se in questi mesi, abbiamo avuto modo di leggere e recepire sul tema osservazioni, proteste, prese di distanze e anche posizioni pilatesche.



L’ordine del giorno per la cronaca è passato con 29 voti, preceduto dagli interventi dei consiglieri e dalla conclusione del sindaco Domenico Bennardi, che ha ribadito posizioni già note. E cosi si è dovuto fare i conti con ” Un progetto ereditato” sul quale ci sono state le approvazioni di altre giunte e sul quale il primo cittadino, ma a titolo personale, ha detto che gli interventi alla Madonna della ”Tre Porte” non sono gradevoli. E, riferendosi, alla situazione di compromissione dei luoghi, denunciati in vari interventi, ha ricordato la massiccia presenza di turisti in passato e altre situazioni di degrado. ” Non voglio difendere – ha detto -un progetto fatto da altri. Ma cerchiamo di riappropriarci della questione. Dobbiamo essere rigidi e coraggiosi…e assicurarci che quegli interventi siano reversibili, anche con la collaborazione di altri Enti come l’Ente parco…Vediamo come e dove poter intervenire”. E ha aggiunto che ”dobbiamo evitare gli errori del passato, di progetti non condivisi, espressione di una singola volontà, ma rispondenti a un disegno di visone della città”. Ha annunciato,in proposito, la presentazione, a breve, del progetto per Piazza della Visitazione. Dibattito aperto…