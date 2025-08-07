Murgia Timone o Limone…? Zio Rocco scoraggiato.

A chiederselo con ironia e tanto rammarico e ”zio” Rocco Castellano, escursionista materano della prima ora, per l’immagine davvero devastata che Murgia Timone mostra sia dal belvedere da piazza Pascoli che sul posto, dove ha scattato varie foto scuotendo e non poco la testa. Si era cominciato con i lavori di Matera 2019 (ricordiamo la commissione speciale comunale e i due ordini del giorno, rimasti nel cassetto durante la passata consiliatura) e si è proseguito con la sequenza di produzioni cinematografiche, che hanno confermato come quella parte della Murgia, nota per la superficie ricoperta dal timo e dal profumo che emanava quanto la zona era battuta escursionisti e dalle greggi, oggi offra una immagine degradata da limone spremuto. Pastori, pecore e capre sono scomparse da tempo e Murgia Timone,”spremuta” dalla cotica vegetale e anche rupestre potrebbe essere ribattezzata come ”Murgia Limone”. Un limonceto lì ? Se servisse a preservarla…



Zio Rocco commenta che c’è poco da ridere anche se l’idea, se fosse possibile, di un limonceto sulla Murgia sarebbe una provocazione. ” Mi chiedo- afferma Castellano- se Murgia Timone faccia ancora parte del Parco Murgia materana o di un parco divertimenti dove tutti possono fare quello che vogliono. E’o non è un’area da tutelare?”. Ritorniamo al dilemma di sempre, tra sostenibilità e valorizzazione ”produttiva” del Parco che si appresta ad affrontare per la prima volta una fase gestionale, che dovrà migliorarne la fruizione. Castellano, che ha approfittato del fresco venticello della mattinata di giovedì 7 agosto per spaziare in lungo e in largo segnala che il ”getto” d’acqua dell’invaso dello Jurio è ormai un ricordo del passato.



”…Non arriva – commenta zio Rocco- nemmeno l’acqua filtrata dal depuratore di contrada Sgarrone di Altamura. Captata altrove, a causa della siccità? Eppure quell’acqua sarebbe dovuta essere una componente importante per fauna e flora del progetto Arupa”. Dall’acqua al fuoco il passo è breve con le fiamme che hanno distrutto la vegetazione sotto il complesso conventuale di Santa Maria alla Civita.



” Avevo un’altra immagine del Parco della Murgia e prima ancora delle chiese rupestri- conclude Rocco Castellano- senza tutele, gestione oculata di quanto è giunto fino a noi rischia di andar perso per la irresponsabilità e la superficialità dell’uomo”. Attendiamo buon senso e una inversione di rotta.

LE FOTO SCATTATE NEL PARCO DELLA MURGIA A MURGIA TIMONE..



DALLO JURIO IN SECCA



L’INCENDIO A RIDOSSO DI SANTA LUCIA ALLA CIVITA

