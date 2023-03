Murgia Timone? Meglio Murgia Pilato …

…e ci sembra la soluzione migliore, quella di ribattezzare quella parte devastata del Parco della Murgia , dopo la parziale risposta scritta -tecnica ma non politica- alla Interrogazione a firma dei consiglieri Doria, Scarciolla, Tosti, Susi, Nicoletti e Milia Parisi sull” Esito esame e provvedimenti ai lavori Parco della storia dell’uomo”. Verò che non è previsto un dibattito, salvo nuova convocazione sull’argomento, a seguire su una interrogazione a risposta scritta ma dalla giunta sarebbe stata ”veramente cosa buona e giusta’ sapere cosa e se si intende fare qualcosa, per sollecitare un confronto, indicare richieste per ridurre quell’impatto visivo che da Piazza Pascoli- per esempio- cittadini e turisti percepiscono a occhio. Luoghi dove sono passate le ruspe, tracciando percorsi innaturali, piazzando blocchi di pietra di Apricena che hanno cancellato per sempre la prospettiva dell’hotel balconata per il film di 007. E allora meglio ribattezzare, vista la prossimità dei luoghi del Golgota di tanti film biblici, dedicare al governatore romano quella parte della Murgia, che auspichiamo la natura possa riappropriarsene quanto prima nei modi che riterrà più opportuni. Una richiesta che viene dopo la risposta da bicchiere ”mezzo pieno” – come l’ha definita il consigliere Pasquale Doria-dal responsabile degli uffici tecnici Ignazio Olivieri e che il consigliere Pasquale Doria, che ha presieduto i lavori della commissione comunale su quell’argomento conclusi oltre un anno fa – il 18 febbraio 2022- e conclusi con un ordine del giorno che investiva sindaco e giunta dal porre rimedio o quantomeno tentare di farlo con atti ufficiali.



Tutto questo dopo che in precedenza c’era stata una consegna dei lavori con ”riserva” e senza che nel frattempo fosse seguito un piano di gestione dell’area e delle opere. Chi ha avuto modo di farsi più di una camminata in zona, e lo abbiamo fatto, si è potuto rendere conto che l’effetto ” Flinstones’ (il celebre cartone animato disegnato da Hanna e Barbera) creato in zona abbia camuffato e alterato la realtà e la storia dei luoghi e dei siti. Come ebbe modo di affermare l’architetto Luigi Cervellati ascoltato per una valutazione ”a tutto tondo” su quanto eseguito per le opere legate a Matera 2019. E’ sembrato, e alla fine è andata così, che imprese e progettisti abbiano lavorato senza che alcuno in corso d’opera – dopo una conferenza di servizi, con i rappresentanti di enti locali e ministeriali- abbia seguito o dato indicazioni sulla necessità di ”rispettare” identità e storia di quel sito. Pasquale Doria che ha fatto sangue amaro, così capita ai materani che conoscono e vivono la storia della città. ha insistito perchè il consiglio comunale – rappresentativo della città- si ripiegasse, insieme alla giunta, sul ”Che fare?” dopo un anno di silenzio .



Doria ha stralciato dalla risposta alla interrogazione a risposta scritta tre righe illuminanti : ”…L’interrogazione in oggetto risulta essere finalizzata a rendere note le procedure intraprese da febbraio scorso ad oggi per dare attuazione concreta agli obiettivi sopraelencati. Da questo punto di vista, per quanto a conoscenza del sottoscritto, non è stato dato avvio a forme di ripristino ambientale e/o di salvaguardia”. Con il senno di poi e con gli impegni da campagna elettorale- assunto dai candidati sindaci- si sarebbe potuto intervenire in autotutela, sospendendo temporaneamente lavori ereditati…E magari con quella pausa la città si sarebbe risparmiatA anche proposte provocatorie, per quanto volete, di dedicare Murgia Timone al governatore romano della Galilea. Peccato davvero.



E del resto, come ha riconosciuto anche l’assessore ai Lavori Pubblici Santino Lomurno si tratta di un argomento dalla storia complessa, che presenta qua e là interventi che poco hanno avuto a che fare con la storia locale. Progetto che rientra nel calderone del Contratto istituzionale di sviluppo per Matera 2019, che spazia dalla Parco della Storia dell’Uomo ai lavori per la discarica rifiuti di borgo La Martella al Parco della Cave, argomento- quest’ultimo- sul quale c’è stato un minimo di confronto con l’Amministrazione e lo stesso consigliere Pasquale Doria. Un metodo quello del confronto sulle opere da fare che dovrebbe essere la prassi. Attendiamo sviluppi, anche dal punto di vista toponomastico, da concordare con l’Ente Parco eventualmente. E sopratutto indicazioni dalla politica sul piano formale e sostanziale, visto che ricorre il trentennale dell’iscrizione dei beni di Matera nel patrimonio dell’Unesco. Ma occorre essere realisti, con obiettività, sulle reali possibilità di operare della struttura tecnica comunale. E questo in relazione ai limiti degli organici e alle tante opere pubbliche ”urbane” delle quali si sta occupando.



LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA INTERROGAZIONE