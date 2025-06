Murgia Timone …è un ”Calvario” per il rupestre

Pio Acito,ambientalista della prima ora, non usa mezzi termine e allarga le braccia nel commentare come ”Murgia Timone”, cuore del Parco della Murgia, sia periodicamente oggetto di interventi invasivi che continuano a ignorare che l’habitat rupestre,insieme ai rioni Sassi, e un bene tutelato dall’ Umanità. E così è stato sul posto, dopo le riprese per un set cinematografico, per documentare l’azione di mezzi meccanici che avrebbero frantumato quello che c’era.

” Lì c’era un banco di timo insieme a quelle condizioni ottimali che consentivano a specie animali e vegetali di esistere in un ecosistema particolare- commenta Acito. Ma si è andati avanti comunque. Che le produzioni cinematografiche portino valore aggiunto all’economia locale è un dato da tenere in considerazione, ma ogni volta sia a contare i danni all’ambiente. Il Parco va rispettato. E’ la nostra storia, il nostro habitat. Verranno altre produzioni, magari nello stesso posto per altri Golgota. Ma evitiamo che Murgia Timone diventino un monumento al degrado”. Parole già sentite in occasione di Matera 2019, con la realizzazione di un progetto di ”riqualificazione”che ha destato proteste e perplessità. La passata Amministrazione comunale decise di non intervenire, nonostante una commissione speciale presieduta dal consigliere Pasquale Doria e due ordini del giorno rimasti nel cassetto. Murgia Timone continua a mantenere questa ”grigia” eredità e immagine.