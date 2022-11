Monumento ai Caduti e cippo Milizia pronti per il 4 novembre

I simboli della memoria dei Caduti di varie epoche tirati a lucido, con la cura del verde, piantumazione di fiori e quant’altro necessario per il loro decoro, per la festa del 4 novembre a Matera, che celebrerà l’Unità d’Italia e le forze armate. L’amministrazione comunale, con l’impiego del personale per i servizi ambientali, hanno restituito smalto al Monumento dei soldati materani morti in guerra durante la Primia Guerra Mondiale di piazza Vittorio Veneto e alle vittime del cippo dell’ex caserma della Milizia fascista, fatta esplodere dalle truppe tedesche in ritirata il 21 settembre 1943.



Un bell’esempio di decoro che ci piacerebbe vedere tutto l’anno e in altri luoghi della città. Progetti, ma anche una campagna di sensibilizzazione che coinvolga cittadini e turisti, a cominciare da quella sparuta pattuglia di maleducati- e sottolineiamo questo dato- che continuano a insozzare strade, piazze, marciapiedi e giardini con le ”deiezioni” di fido. Su questo fronte silenzio assoluto…