“Il Sindaco di Matera Domenico Bennardi -si legge in una nota- ha nominato il consigliere comunale Prof. Mario Montemurro in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

Mario Montemurro è docente di Biologia, Chimica e Scienze della Terra, geologo e guida escursionistica e ambientale ma soprattutto è stato ritenuto dal Sindaco una persona che ama profondamente il Parco e che sarà in grado di mettere efficacemente a valore le sue competenze per rappresentare al meglio l’Amministrazione comunale all’interno del Consiglio Direttivo.”

Ecco la persona giusta al posto giusto viene da dire a questa notizia. E non capita spesso nelle nomine politiche, in genere.

Che Mario Montemurro ami profondamente il suo territorio ci è apparso chiaro e lo abbiamo scritto in epoca non sospetta. Era il 16 novembre del 2015 quando lo incrociammo come guida e -a conclusione della giornata in sua compagnia- scrivemmo un pezzo dal titolo “Matera e il suo incanto….nel racconto quotidiano di Mario” (https://giornalemio.it/viaggi/matera-e-il-suo-incantonel-racconto-quotidiano-di-mario/) , da cui citiamo solo alcuni passaggi:

“Un gruppo composto da adulti e bambini, per la maggior parte materani e qualche bolognese affidati a Mario Montemurro, geologo e guida escursionistica, che si è rivelato essere uno straordinario cantore appassionato della beltà di Matera, delle sue origini geologiche prima che del suo insediamento umano, delle sue chiese rupestri, della gravina, della aspra ma bellissima vegetazione fatta di profumi e colori intensi.

Ed eccolo partire con un bastone in mano, come un pastore a capo del suo gregge …..Un instancabile e abile affabulatore che spiega e dettaglia la specificità costruttiva delle chiesette rupestri, la loro architettura “sottrattiva” con cui si è dato forma ad altari, volte, archi. La ragione del loro essere così tante e piccole, spesso inaccessibili. Del come nel corso dei millenni qui e solo qui si sia formata “la gravina”, questo enorme canyon, del come e quando quest’area è stata scelta come insediamento umano, grazie proprio alla particolarità costitutiva della sua struttura geologica.

Una escursione durata circa tre ore ricca di immagini odori e informazioni, intensa e soddisfacente, conclusa con sinceri applausi e complimenti a Mario il cicerone. Mario che si è detto particolarmente contento di aver potuto parlare ad una comitiva di quasi tutti materani, cosa che sembra essere rara….”