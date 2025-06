Ministro: Niente Equivoci. La ”cava” di Scanzano non si tocca

E la presa di posizione di ”Scanziamo le Scorie”, in risposta all’intervento alla Camera del ministro Gilberto Pichetto Fratin,serve a sgombrare il campo da possibili equivoci, ribadendo ancora una volta la indisponibilità della cava di salgemma di Scanzano Jonico(Matera) per ospitare rifiuti nucleari. E se altrove, come gli Stati Uniti, hanno tenuto in considerazioni aspetti geologici e altri fattori rischio non si capisce perché la Basilicata debba restare per sempre sulla graticola. A pensare a male, come diceva ”Belzebù” l’ex ministro scudocrociato Giulio Andreotti, si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca. Scanzano resta il sito ideale, oggetto di tanti appetiti e in relazione al progressivo e cronico processo di spopolamento della nostra regione. E poi il Nucleare ”sicuro” di quarta generazione. La Basilicata hanno già dato. Niente equivoci. E su questo occorre tenere alta la guardia. La Regione Basilicata che dice? O è ”allineata e coperta”?



IL COMUNICATO DI SCANZIAMO LE SCORIE

Nucleare, da Pichetto solo confusione. Pronti a nuova protesta contro una discarica radioattiva geologica

Scanzano J.co (MT) – Le parole del Ministro Pichetto tenute questa mattina alla Camera sulla localizzazione del deposito nazionale delle scorie nucleari non forniscono i chiarimenti opportuni su come il Governo vuole gestire i rifiuti radioattivi presenti in Italia. Il Governo vuole realizzare le centrali nucleari in Italia senza indicare chiaramente qual è la strada che vuole percorrere per le scorie radioattive. Abbiamo una legge con un procedimento in corso che ha individuato anche nella Basilicata alcune aree potenzialmente idonee che sono soggette attualmente alla valutazione ambientale strategica. Allo stesso tempo porta avanti un disegno di legge all’esame delle Regioni per realizzare più depositi per i rifiuti radioattivi. Oggi il Ministro Pichetto intruglia maggiormente il contesto riproponendo come soluzione per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di alta attività anche l’ipotesi geologica, un problema ancora irrisolto nel mondo, che nel 2003 volevano risolvere seppellendoli nelle miniere di salgemma a Scanzano J.co (MT). Un metodo che non è più perseguito dagli americani e dai tedeschi dopo che hanno riscontrato problemi di sicurezza nei siti sotterranei ma che viene riproposto anche nel programma indicativo per il nucleare (PINC) presentato dalla Commissione europea. Per la Commissione, gli Stati membri dell’Europa sono tenuti a definire politiche che incentivino i progressi nella disattivazione e nello smaltimento dei rifiuti radioattivi, compresa la preparazione di impianti di smaltimento geologico profondo per il combustibile esaurito e i rifiuti ad alto livello.

Un’ipotesi insostenibile che nel caso ritorni ci vede già pronti alla chiamata di una nuova protesta civile e pacifica per difendere la nostra Madre Terra. Abbiamo scongiurato più volte questa ipotesi sul nostro territorio. Non permetteremo di far rientrare dalla finestra ciò che abbiamo respinto nelle quindici giornate di protesta del 2003. Ricordiamo che l’80% della radioattività delle scorie nucleari sono collocate nelle Regioni del nord in particolare nel Piemonte dove sono presenti anche infrastrutture e strumenti di controllo più adeguati rispetto a quelli presenti nella nostra Regione Basilicata che non è capace neanche di confrontarsi con i territori convocando un Tavolo della Trasparenza.



Cosi in una nota Pasquale Stigliani Responsabile Comunicazione dell’Associazione Antinucleare ScanZiamo le Scorie, nata nei giorni della “protesta civile di Scanzano” del 2003.

