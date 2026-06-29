Mimmo Genchi alla guida dei Periti Agrari del Materano. Buon lavoro!

E gli auguri, conoscendo tenacia e buone pratiche organizzative di Domenico “Mimmo’’ Genchi, sono d’obbligo vista la importante professionalità che i periti agrari sono chiamati a svolgere per il territorio e per le comunità locali. Il ‘’Collegio’’ che li raggruppa in passato si è proposto per progetti e iniziative, che meritano rinnovata attenzione, visto lo stato di degrado dell’ambiente e l’importanza che esso riveste nel rapporto uomo natura. E’ auspicabile un loro maggiore coinvolgimento nella programmazione degli Enti locali e per i consigli utili da prospettare e attuare anche con i privati. Il neopresidente e il direttivo hanno tracciato le linee da portare avanti durante il lavoro. Buon lavoro.



Comunicato Stampa

Domenico Genchi eletto alla guida del Collegio provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati di Matera

Una categoria professionale che guarda al futuro del settore primario, adeguata alle nuove tecnologie, alle esigenze delle imprese agricole, alle aspettative dei giovani periti agrari e che offra una serie di servizi efficienti e digitalizzati ai propri iscritti. Sono i punti nodali del programma che si propone di attuare Domenico Genchi, eletto per il quadriennio 2026-2030 alla presidenza del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati della provincia di Matera. Domenico Genchi, già segretario del Collegio, è nato a Matera e si è diplomato all’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Briganti” della Città dei Sassi, è in servizio al CNR/Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari e nel passato ha rivestito la carica di Consigliere comunale. Gli altri componenti del nuovo Consiglio sono Filippo Radogna (vice presidente), Carlo Grieco (segretario), Domenico Cardinale (tesoriere) Luigi Boccarelli, Luigi Trilli e Vincenzo Contini (consiglieri). Il Collegio dei revisori è composto da Paolo Laudadio (presidente) e da Graziano Andreulli e Giuseppe Ciarfaglia. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi, dopo le votazioni da parte dell’assemblea dell’Ordine professionale che annovera oltre 200 iscritti. Il neo presidente ha dichiarato che intende aprire una fase nuova, fondata su partecipazione, dialogo, innovazione e apertura, nella quale ogni iscritto possa sentirsi parte attiva della vita del Collegio. Tra gli altri obiettivi, vi sono quelli di rafforzare l’offerta formativa, migliorare la comunicazione con gli iscritti e con l’esterno, valorizzare il ruolo della figura del Perito Agrario nel contesto territoriale, professionale e sociale, intensificare il dialogo con le istituzioni, il mondo della scuola, dell’università, della ricerca e delle professioni, favorendo l’ingresso dei giovani nella categoria e creando nuove opportunità per tutti gli iscritti. “Chi mi ha preceduto ha scritto pagine importanti della storia del nostro Collegio – ha affermato Genchi- a noi spetta il compito di scrivere le prossime, con lo stesso senso delle istituzioni, ma con lo sguardo rivolto al futuro”.

Piazza Matteotti, 7 – 75100 Matera (MT)

 0835.334901  segreteria@peritiagrari.org  collegio.matera@pec.peritiagrari.it

www.peritiagrari.org

.