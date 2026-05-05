Miaooo. Passa un gatto.Rallenta. Matera avrà segnaletica per i gatti

Qualcuno sorriderà e magari osserverà che sono altre le priorità sulle strade di Matera, danneggiate dal maltempo. Ma l’emendamento approvato in consiglio comunale, come segnala il consigliere Saverio Tarasco, è di quelli che incoraggia sulla politica delle piccole cose per accrescere la sicurezza sulle strade urbane dove, e le statistiche lo confermano, avviene la maggior parte degli incidenti. Bene. Non conosciamo i tempi delle procedure per vedere installati i nuovi cartelli. Invitiamo Tarasco e ad altri consiglieri di impegnarsi per una questione legata al decoro urbano, causato dalle deiezioni di fido oltre che in strada e sui marciapiedi del centro e delle periferie, anche nei giardini pubblici dove sono i giochi per i bimbi.



Una piaga di uno sparuto gruppo di ‘’maleducati’’ che continua a farla franca per l’assenza di vigilanza, nonostante la presenza di cartelli di divieto.Attendiamo che nelle commissioni, in consiglio e con conseguenti atti decisionali, a cominciare da campagne di sensibilizzazione, che la questione venga affrontata con efficacia.



COMUNICATO STAMPA

“Matera più civile: via libera alla segnaletica stradale per proteggere le colonie feline”

“Il livello di civiltà di una comunità si misura anche dalla capacità di proteggere gli esseri più fragili, inclusi gli animali che condividono i nostri spazi urbani.”

Esprime grande soddisfazione il consigliere Tarasco, capogruppo della lista Socialisti e +Matera, per l’approvazione dell’emendamento al Regolamento per il Benessere Animale del Comune di Matera, che introduce misure concrete per la tutela delle colonie feline e per la sicurezza stradale nelle aree urbane.

Si tratta di un intervento semplice ma significativo, che dimostra come anche piccoli gesti e azioni mirate possano contribuire a migliorare la qualità della vita e il livello sociale della nostra comunità. La previsione di una segnaletica dedicata nelle zone a rischio rappresenta infatti non solo una tutela per gli animali, ma anche un richiamo al senso di responsabilità collettiva.

Matera non è la prima città ad adottare iniziative di questo tipo: esperienze analoghe sono presenti in diverse realtà italiane e internazionali. In alcune grandi città del mondo, come Istanbul, si è arrivati persino all’installazione di dispenser pubblici per cibo e acqua destinati ai gatti randagi, a testimonianza di una cultura diffusa di rispetto e convivenza.

L’invito a moderare la velocità nelle aree interessate si integra perfettamente anche con le politiche di mobilità sostenibile attualmente al vaglio della Commissione Trasporti, in particolare con la proposta di istituire zone a velocità limitata a 30 km/h. Un approccio integrato che guarda contemporaneamente alla sicurezza stradale, alla vivibilità urbana e al benessere animale.

Infine, è importante sottolineare come la prevenzione degli incidenti stradali, anche quelli che coinvolgono animali, rappresenti un vantaggio non solo etico e sociale, ma anche economico per l’Amministrazione, contribuendo a ridurre i costi legati agli interventi di ripristino della viabilità e alla gestione delle emergenze.

Questo risultato rappresenta un passo avanti importante verso una città più attenta, responsabile e civile.

Matera, 5 maggio 2026



IL COMUNICATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento per il Benessere Animale, un intervento atteso da anni da volontari, associazioni e in particolare dai tanti gattari e gattare attivi sul territorio.

Il precedente impianto normativo era fermo al 2015: un ritardo – delle precedenti amministrazioni – che ha inciso concretamente sulla capacità della città di rispondere in modo efficace ai bisogni degli animali e di chi quotidianamente se ne prende cura.

Con questo aggiornamento, l’Amministrazione Nicoletti accoglie finalmente le istanze provenienti dal mondo del volontariato e delle associazioni animaliste, introducendo strumenti più adeguati per la tutela degli animali e per una migliore gestione delle colonie feline. Tra le novità più rilevanti, i gattari e le gattare potranno registrare ufficialmente le proprie colonie feline, ottenendone il riconoscimento da parte del Comune, che garantirà vicinanza e controllo sugli amici a quattro zampe. Inoltre, sarà finalmente possibile accedere ai servizi di sterilizzazione attraverso l’ASM, superando una criticità storica che vedeva i volontari sostenere direttamente i costi degli interventi.

Tra gli impegni previsti e in fase di progettazione, anche la volontà di realizzare la prima oasi felina a Matera: un progetto concreto che rappresenta un passo avanti significativo nel riconoscimento del ruolo svolto dai gattari e nella tutela strutturata dei gatti liberi.

Matera compie così un passo importante verso una città più attenta, inclusiva e rispettosa di tutti gli esseri viventi.

Matera, 4 maggio 2026