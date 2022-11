Miaooo. A Ginosa gatti censiti e colonie sterilizzate. E a Matera?

A volte basta poco per affrontare con buon senso problematiche che devono portare al giusto equilibrio nell’affrontarle, come quello del giusto rapporto tra persone e animali di affezione. A Ginosa ( Taranto) con il progetto ”i felini di Puglia” sono state istituite 19 colonie di felini e si è proceduto a sterilizzare 60 gatti che vivono in libertà. Buone pratiche affidate al buon senso e alla sensibilità di quella Amministrazione comunale, che si è guardata in giro, raccogliendo le istanze anche dei cittadini e adottato la soluzione migliore e con tanto di regolamento, che prevede un responsabile di zona. A Matera la presenza di gatti liberi è affidata al volontariato. Non sarebbe male pensarci e passare dalle parole ai fatti. Questione che fa riferimento, come riportato in altri servizi, all’assenza di interventi e di iniziative per educare quella specie non in estinzione di uno sparuto gruppo di maleducati (sottoliniamo questo aspetto) che continua a non raccogliere gli escrementi di fido. Basta una busta e il rispetto per gli altri, giardini pubblici compresi dove ci sono spazi giochi per bambini, per mantenere il decoro della città. Tema sul quale non vediamo nè interventi di prevenzione e nè progetti dedicati. Un settore” verde” sulla carta, ma completamente al ‘verde” quanto a volontà e progettualità.



GINOSA ADERISCE AL PROGETTO “I FELINI DI PUGLIA’’:

GIA’ ISTITUITE 19 COLONIE FELINE E STERILIZZATI OLTRE 60 GATTI

Il Comune di Ginosa aderisce a I Felini di Puglia, progetto di tutela dei gatti liberi che ha tra gli obiettivi il censimento e mappatura delle colonie feline presenti sul territorio tramite apposita modulistica (e di conseguenza attivazione delle sterilizzazioni da parte dell’ASL territoriale) la creazione di una rete felina inter regionale tra i referenti di colonie, associazioni e amanti dei gatti, di procedure per una buona gestione dei gatti liberi e il rilascio da parte dell’Amministrazione Comunale del “Patentino tutore felino” per il riconoscimento del contributo dei cittadini che hanno preso in gestione le colonie feline.

Dal 2021 a oggi sono già 19 le colonie feline regolarmente istituite tra Ginosa e Marina di Ginosa, mentre sono stati sterilizzati oltre 60 gatti. Sterilizzazioni che sono state triplicate negli ultimi 2 mesi grazie all’avvio del progetto.

Le colonie feline possono costituirsi su suolo pubblico o privato e per “habitat di colonia felina” si intende un qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Ogni colonia felina prevede la figura di un responsabile che si occupa della cura e dell’alimentazione della colonia felina senza assumerne le vesti di proprietario (L.R. 02/2020 art. 13).

Per ulteriori informazioni, è attivo l’indirizzo e-mail retefelinaginosa@gmail.com. Al seguente link, invece, l’apposita sezione dedicata a Rete Felina Ginosa con tutta la modulistica: https://www.comune.ginosa.ta.it/sezione-informazioni/utilita/elenco-banner/item/rete-felina-ginosa