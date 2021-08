Due sopralluoghi per monitorare la situazione, anche con l’impiego di un drone, ed elencare le cose da fare subito per la messa in sicurezza della discarica di rifiuti di borgo La Martella, colpita da un incendio che il 4 agosto ha interessato le vasche 3 e 4. Ad annunciarlo con una nota l’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa , che cita il direttore dei lavori e il Cse. Rguardano il ripristino degli arginelli danneggiati e delle relative impermeabilizzazioni con telo in Hdpe, lo smaltimento dei rifiuti liquidi raccolti a seguito delle operazioni di spegnimento dell’incendio. il ripristino dei tratti di recinzione interna danneggiati, il monitoraggio giornaliero con il drone dotato di termocamera delle superfici in questione. la sorveglianza continua dell’area con operatore e mezzo, il collocamento di un estintore carrellato e di un estintore portatile in corrispondenza degli idranti nei settori e, nelle more dell’impianto antincendio fisso, di un’autobotte antincendio nel cantiere. Quanto ai tempi nessuna indicazione. Si attendono,inoltre, come emerso nel vertice promosso in Municipio dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, indicazioni sulle possibili concentrazioni di diossina. Esami che richiedono tempo.



LA NOTA DELLA REGIONE BASILICATA

Incendio La Martella, Rosa: nessuna fuoriuscita di fumo dalla discarica

I risultati del sopralluogo effettuato il 10 agosto rassicurano sul progressivo raffreddamento dei settori interessati

Nessuna fuoriuscita di fumo della discarica della Martella a Matera. Lo rende noto l’assessore all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, riportando i risultati del sopralluogo effettuato il 10 agosto dalla direzione dei lavori di chiusura e messa in sicurezza della discarica e dall’impresa appaltante.

“Come già anticipato nella riunione con il Comune di Matera – sottolinea Rosa – si è proceduto a verificare lo stato dei settori interessati dall’incendio dello scorso 4 agosto”.

Nessuna criticità è emersa anche relativamente alla stabilità dei materiali posizionati sulle scarpate delle stesse aree. Nel sopralluogo, inoltre, sono stati eseguiti rilievi con un drone dotato di termocamera. Le temperature misurate nei settori in cui si è sviluppato l’incendio e nelle zone limitrofe si sono mantenute nel range di 40-60 gradi. Situazione giudicata non critica in considerazione del grande caldo dei giorni passati, con il termometro fisso sui 40 gradi, e del fatto che le medesime temperature sono state rilevate anche nelle zone circostanti non raggiunte dalle fiamme. L’operazione è stata ripetuta l’11 agosto, giorno in cui il sensore termico del drone ha riscontrato una temperatura media di 35 gradi con picchi intorno ai 40, confermando il progressivo raffreddamento.



Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza, il direttore dei lavori e il Cse hanno evidenziato alcune azioni da mettere subito in campo, precisamente il ripristino degli arginelli danneggiati e delle relative impermeabilizzazioni con telo in Hdpe; lo smaltimento dei rifiuti liquidi raccolti a seguito delle operazioni di spegnimento dell’incendio; il ripristino dei tratti di recinzione interna danneggiati; il monitoraggio giornaliero con il drone dotato di termocamera delle superfici in questione; la sorveglianza continua dell’area con operatore e mezzo; il collocamento di un estintore carrellato e di un estintore portatile in corrispondenza degli idranti nei settori e, nelle more dell’impianto antincendio fisso, di un’autobotte antincendio nel cantiere.

“Faremo tutto quanto è di nostra competenza – ha concluso Rosa – per chiudere la fase di emergenza e proseguire con i lavori di messa in sicurezza della discarica”.