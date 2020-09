Hai voglia a scrivere nei programmi e negli incontri di volersi impegnare per costruire una Matera declinata all’insegna delle ‘’ S’’ di sostenibilità, smart, slow, start, serenità, silenzio e via sfogliando le pagine di una Matera che vorremmo e che si vorrebbe. Mentre scelte e cantieri di discutibile impatto ambientale, rischiano di alterare cuore e anima della millenaria “Città dei Sassi e del rupestre. Serve un cambio di passo, cominciando con il recepire le prescrizioni per contrastare le alterazioni procurate dal clima e dalle conseguenze che ha sul pianeta. E così l’invito di ‘’Ambiente in transizione’’, rivolto ai candidati, di discuterne e di prendere posizione anche nella campagna elettorale per le comunali di Matera è una finestra sulla concretezza. Sarebbe opportuno che anche i candidati sindaci dessero il buon esempio. Fate girare e passa parola. La Terra e Matera da ‘’salvare’’ e con un altro modello di crescita ringraziano… con una promessa all’insegna della tutela dell’ambiente e della legalità.

CANDIDATO #FOSSILFREE

LA PROMESSA

Mi impegno, durante la campagna elettorale e nel caso in cui dovessi essere eletto:

– a non accettare contributi da dirigenti e lobbisti dell’industria del petrolio, del gas e del carbone;

– a non sostenere convenzioni o qualsiasi promozione di compagnie dell’industria del petrolio, del gas e del carbone;

– a dare la priorità alla salute delle nostre famiglie, al clima e alla democrazia rispetto ai profitti dell’industria dei combustibili fossili.

Troppo spesso termini come ambiente, clima, petrolio, sostenibilità non entrano nelle campagne elettorali per eleggere i nuovi Governi cittadini. Ecco perché chiediamo ai candidati sindaci e consiglieri di Matera di sottoscrivere e condividere sulla propria bacheca questa PROMESSA.

I candidati sindaci che hanno aderito:

I candidati consiglieri che hanno aderito:

