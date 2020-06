“Un post su facebook scritto dall’autorevole tastiera di Pasquale Doria ha reso noto quanto silenziosamente, quotidianamente e lontano dai riflettori, compie un nostro concittadino, in compagnia del suo fedele amico Fulvio.”

Inizia così un comunicato stampa inviato dal responsabile dei Verdi Mario Montemurro che punta a far uscire dall’ombra un solitario e silenzioso caso di impegno civico a favore del luogo in cui si vive di cui è protagonista un cittadino materano di cui si è accorto e dato notizia sul proprio profilo social il collega Pasquale Doria.

“Il Sig. Antonio Danzi –si legge nella nota- si prodiga in una meticolosa, lenta ed efficace manutenzione dei marciapiedi cittadini spostandosi di zona in zona, non limitando la propria azione all’area circostante la sua abitazione.

Un esempio per i giovani ed un invito all’impegno per tutte le cittadine e i cittadini il cui senso civico sarà presto messo a dura prova dal nuovo e già discusso sistema di raccolta differenziata che, pur giustamente perfettibile nel merito, oggi è la migliore che l’Amministrazione sia riuscita ad esprimere.

E allora, pur nella consapevolezza che tutto vada cambiato e migliorato, l’invito all’impegno del Sig. Danzi è quello di fare ognuno la propria parte riuscendo a coniugare il senso di appartenenza ad una Comunità con l’azione per contribuire alla crescita ed al miglioramento della stessa.

Verdi e PSI insieme ai movimenti civici Tempo di Matera e Matera Civica propongono che a questo cittadino sia dato un riconoscimento ufficiale per il suo senso civico sublimato in spontaneo, libero e volontario attivismo e affidano al Sindaco Raffaello De Ruggieri la presente istanza con l’auspicio che se ne possa dare immediato seguito. Perché premiando il Sig. Antonio Danzi saranno premiati i tanti cittadini che, lontano, dai riflettori, svolgono attivamente e virtuosamente il proprio ruolo nella nostra Comunità.

Riportiamo integralmente quanto raccontato sulla bella vicenda da Pasquale Doria:

“È discreto e non fa nulla per mettersi in evidenza. Ma è impossibile non notarlo insieme al suo fedele barboncino nero. Per contrappasso lo ha battezzato con il nome di Fulvio, che deriva dal latino Fulvus e significa rossiccio di capelli.

Antonio Danzi è da qualche tempo in pensione ma, a proposito di latinismi, incarna alla perfezione il detto “mens sana in corpore sano”. Si tiene in allenamento e unisce il movimento a un’iniziativa minima, se vogliamo, ma che esprime uno straordinario spirito civico.

Ogni mattina, Danzi porta a spasso il suo fedelissimo amico a quattro zampe per fare lunghe passeggiate all’aria aperta. Al contempo, cura una sorta di manutenzione attiva del patrimonio pubblico. I suoi interventi li esegue con un coltellino. Strada facendo, estirpa le erbacce che sono alla base dei marciapiedi e, soprattutto le piante che crescono tra i marciapiedi e la loro pavimentazione.

«Sono tenaci – spiega Danzi – e lentamente, finiscono per scardinare l’assetto del basolato. Arrecano un danno silente, ma a continuo, al nostro patrimonio pubblico. Ora, sto ripulendo il piazzale della stazione, l’altro giorno ho finito via La Malfa e dopo mi dedicherò a Serra Venerdì».

Rendersi utile non gli costa nulla e Fulvio è il più felice di tutti. Bravo, signor Antonio.”