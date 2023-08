Matera olistica, come ‘’essere vivente’’. Fortunato insiste e ricorda Piccinato

Il tempo è tiranno e diventa difficile trovare spazi per leggere libri, preferiamo la dimensione reale del cartaceo, da sfogliare in santa pace, pagina dopo pagina,magari a rate…E così quando a fine maggio ci è giunto il pdf in formato elettronico del libro dell’agronomo materano Luca Fortunato “Matera: una città bisognosa d’Olismo. Idee e proposte olistiche ( di tipo metodologico, tecnico, economico e culturale) non potevamo che leggerlo appena possibile. Fortunato, che affida periodiche riflessioni alle pagine social, va apprezzato per le tante proposte avanzate, protocollate…(e non è il solo) che con passione e metodo vogliono contribuire alla crescita e alla tutela della nostra Matera, evitando forzature ”progettuali” ma lavorando su buon senso, storia, tradizione,attingendo alle esperienze di ”spessore” come quella – tra le tante -dell’urbanista prof Luigi Piccinato,



ricordato ampiamente per i 70 anni del Borgo La Martella e per un teatro a lui dedicato, ma non ancora fruibile a tempo pieno a causa di un cantiere che è sempre ‘li lì” per essere chiuso e del quale non si parla nemmeno di gestione. Paradossi? No, siamo in linea con le tante occasioni mancate da Matera ” la bella addormentata sul posto”, per via dell’eredità lasciata dal titolo e ruolo di ex capitale del salotto. Ironia a parte Fortunato offre utili indicazioni nella programmazione e gestione del verde, aldilà di piani e regolamenti, rapporto pubblico -privato . Non entriamo nel dettaglio, perchè il libro dovete leggerlo…, ma la cosa ci fa andare indietro nel tempo a quella sana pratica contadina degli orti e dei giardini urbani. Una pratica spontanea, anarcoide se vogliamo, ma che consentiva – fino a a 30 anni fa, seconda giunta guidata dal sindaco Francesco Saverio Acito- uno stretto legame ”responsabile” tra cittadini, territorio, storia della città e piantumazioni autoctone. Uno spunto del passato per la Matera ”olistica” del futuro…e con un progetto ” Matera” con altre professionalità disponibili a impegnarsi con Fortunato per passare dalle considerazioni ai fatti.



La nota di Fortunato.

nella ricerca di forze e risorse significative presenti nella nostra Matera per la promozione – divulgazione del mio libro, ho trovato anche Voi (mi ha commosso il bellissimo ricordo che avete fatto del mio caro zio Benito, purtroppo scomparso qualche giorno fa).

Una risposta corale, positiva e generale (ai contenuti del mio libro) da parte di tanti materani (che sinceramente non mi aspettavo e che dunque sarà destinata sicuramente, nei prossimi mesi, a dare vita ad un progetto importante e condiviso per Matera).

