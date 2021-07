Tutti bravi ad amministrare? Certo se si ascoltano consigli e osservazioni e verificando sul campo quello che non va, evitando di far finta di nulla se -per esempio- gli stalli per i parcheggi dei disabili in via RIdola fossero posizionati dalla parte giusta, si mettesse mano alla pulizia e sostituzione dove occorre dei globi opacizzati della pubblica illuminazione o si attivassi una campagna di sensibilizzazione per evitare che i soliti maleducati lascino che Fido faccia i bisogni dove capita, senza raccoglierne gli escrementi. Una città turistica, senza piano del turismo, come Matera ha bisogno di programmare e gestire meglio i servizi minimi. E le considerazioni di un cittadino, Mario, che riassume quelle di altri concittadini che vogliono bene alla città, sono improntate sulla politica delle piccole cose e con costi limitati. Vero è che gli organici del Comune e di altri enti non sono adeguati, ma qualcosa si può e si deve fare. “Ritengo -dice Mario-che Matera debba fare un deciso passo in avanti per transitare da “ bella cittadina di provincia” a “città titolata e internazionale” e adeguarsi, pertanto, a quei livelli di città italiane ed europee più rappresentative onde permettere una migliore fruibilità sia ai suoi cittadini che a chi , speriamo in tanti, verranno a visitarla.



ECCO ALCUNE OSSERVAZIONI

⦁ ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Si registrano spesso in città sinistri stradali che coinvolgono sia gli automezzi che i pedoni.

Vi è certamente, alla base, una cattiva educazione stradale da parte degli utenti che non rispettano le più elementari norme di sicurezza e del codice.

Io ritengo che un altro fattore determinante di tali eventi possa essere individuato nella scarsa illuminazione pubblica.

In quasi tutte le arterie più importanti l’illuminazione è insufficiente; le luci quando non sono funzionanti sono di scarsa intensità; i contenitori delle lampade sono sporchi e completamente appannati riducendo così l’intensità luminosa, già precaria, per quella colorazione rossastra.

Solo dove vi è una buona densità di esercizi commerciali che, contribuiscono ad elevare la visibilità , la stessa è buona altrimenti le strade hanno una tetro aspetto di “ viali cimiteriali”. (vedi ad esempio via Lucana tratto da via Lanera a via Ridola)

E pertanto da rivedere tutto il sistema possibilmente con impianti più luminosi.



⦁ ROTATORIE – CORSIE DI ACCESSO CANALIZZATE

Matera da qualche anno di si è dotata di numerose rotatorie che svolgono, correttamente, la funzione di snellire il traffico automobilistico nelle zone con più alta frequenza.

Avendone avuto contezza, anche recentemente, per essermi recato in alcune città del nord Italia, dove la presenza delle rotatorie è molto utilizzata e anche da più datata, ritengo che le stesse possano essere migliorate con l’installazione delle corsie di accesso canalizzate. Ciò consentirebbe lo smistamento più razionale del traffico in prossimità della rotatoria permettendo agli autoveicoli di prendere la direzione desiderata anticipatamente.

In città tale espediente è applicato per le rotatorie di via Trabaci\ via la Martella e via Rosselli/via Annunziatella.

Ritengo che sia un accorgimento poco oneroso e di facile applicazione.



⦁ STALLI PER MOTOVEICOLI

In città, da alcuni anni la circolazione di autoveicoli a due ruote e specialmente motoveicoli è notevolmente proliferata. Ha fatto bene l’amministrazione comunale ad istituire stalli dedicati al parcheggio degli stessi specie nelle zone centrali.

Devo però constatare che attualmente nonostante di recente sono stati creati di nuovi, gli stessi sono insufficienti; ciò comporta che molti utenti parcheggiano il proprio mezzo in modo disordinato e con sempre maggiore frequenza sui marciapiedi; tale comportamento è giustamente sanzionato dalle forze dell’ordine.

Pertanto al fine di evitare tale condotta e per venire incontro all’utenza( molti motociclisti sono turisti che raggiungono la città con tale mezzo) ritengo opportuno sollecitare l’Amministrazione Comunale ad ampliare sensibilmente gli stalli esistenti e a crearne degli altri riservati a tali veicoli soprattutto nelle zone centrali della città.



⦁ DEIEZIONI CANINE

Anche il fenomeno di adottare un cane è nella nostra città in costante aumento ed è indubbiamente un fatto positivo che tanti si dedichino alla cura di questi animali domestici. Conseguentemente tale evento comporta la crescita deprecabile delle deiezione lasciate nei luoghi frequentati dagli animali e dai loro accompagnatori.

I pedoni sono costretti a percorrere i marciapiedi della città con lo sguardo fisso rivolto per terra per evitare di calpestare ciò viene molto spesso lasciato lì consapevolmente.

L’Amministrazione, sulla scorta di quanto è stato fatto nella vicina città di Bari, dovrebbe dotarsi di una squadra di VV.UU. che, in abiti civili, dovrebbe sorvegliare e sanzionare i proprietari dei cani sia chi non porta con se il corredo per l’eliminazione degli escrementi del proprio animale e sia chi maggiormente non provvede alla immediata raccolta.

Ritengo che sia un gesto di grande civismo quello di tenere pulita la città che deve essere sanzionato rigorosamente.

<img src="https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2021/07/foto-via-Roma-min2giomio-2.jpg" alt="" width="668" height="500" class="alignnone size-full wp-image-104323" /

⦁ INVERSIONE SENSO DI MARCIA VIA ROMA.

Con la pedonalizzazione, positiva, di via don Minzoni il traffico veicolare che dalla periferia si riversa su via Lucana viene esclusivamente convogliato, dopo una strana quanto pericolosa gimcana, su via Passarelli intasandola soprattutto nelle ore di punta.

Proporrei, pertanto, l’inversione del senso di marcia di via Roma, verso piazza Matteotti via Lucana, istituendo il doppio senso e riservando la corsia verso via Lucana –piazza Matteotti esclusivamente ai mezzi pubblici urbani. Così si sgraverebbe notevolmente il traffico su via Passarelli.

Un piccolo elenco di priorità, suggerimenti, da verificare sul campo. Giriamo le osservazioni ai consiglieri e agli amministratori comunali,oltre che ai cittadini, per una auspicata inversione di rotta.