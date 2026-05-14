Matera. L’ass. Buccico: Lavori villa comunale in dirittura di arrivo.

Quando si mette mano a strutture e spazi, che richiedono manutenzione straordinaria come è accaduto per la villa comunale di Matera, compresa tra via Annunziatella, via Amendola e via Stigliani, occorre avere ancora un po’ di pazienza. E il ritardo nella riapertura,https://giornalemio.it/ambiente/cantiere-per-migliorarla-villa-comunale-di-matera-chiusa-per-un-mese/, che è slittata alla fine di maggio, è imputabile a quanto si è verificato in corso d’opera. ” I ritardi – afferma l’assessore all’Ambiente, Rocco Buccico- sono imputabili alla situazione di degrado della vasca, dell’impianto di alimentazione idrico e di altri aspetti che hanno richiesto interventi a fondo, affinché sia assicurato il pieno funzionamento della struttura. Siamo in attesa dell’arrivo dei nuovi giochi da installare per i bimbi e si è provveduto alla semina del nuovo prato, per il quale si attende che germogli. Nel frattempo si è proceduto a riqualificare gli elementi di arredo (panchine, cestini ecc). Materani e turisti riavranno a breve quel polmone verde e di incontro del centro cittadino. Ancora un po’ di pazienza”.



Nel cantiere delle iniziative programmate dall’assessorato ci sono interventi avviati al rione Lanera, al campo scuola di via delle Nazioni Unite, legate a quanto si è riusciti a fare con i fondi per i corridoi ecologici per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, mettendo mano a progetti, bandi e assegnazioni dei lavori che richiedono tempi tecnici. E quando per i cestini, a titolo di esempio, si arriva a Natale per l’acquisto, poi occorre procedere all’installazione e con un organico di operai carente, al quale si sopperisce anche con la “disponibilità” di ditte che lavorano per il Comune. Un problema quello degli organici, che rallenta la programmazione e le attese dei cittadini.” L’intervento per riqualificare gli spazi verdi e i giochi per i bambini in città – continua Buccico- avverrà con gradualità. Le risorse ci sono”. Altro aspetto è la manutenzione del verde. Il nuovo bando consentirà di avere a disposizione cinque squadre, che opereranno in altrettanti spazi della città e dei borghi. Nel frattempo si procede con le tre della vecchia gara, facendo i conti con un tempo cangiante alternato a piogge e più avanti con il caldo. Si taglia e l’erba ricresce… Nei prossimi giorni l’assessore dovrebbe illustrare nel corso di una conferenza stampa quanto è stato realizzato in 10 mesi di attività e quello che è in cantiere.