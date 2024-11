Matera: Incontro sul presente e il futuro del Parco della Murgia Materana

Con una nota si informa che “Nell’ottica del nuovo corso intrapreso dal presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli, il prossimo 30 novembre, presso l’Open Space dell’Azienda di Promozione Turistica (sito in Piazza Vittorio Veneto a Matera), avrà luogo l’incontro “Il Parco e le sue funzioni nel contesto territoriale: ambientale, patrimoniale, culturale, economico“. Insieme ai rappresentanti istituzionali che hanno guidato l’Ente Parco della Murgia Materana sin dalla sua nascita, Roberto Cifarelli, Michele Lamacchia, Pierfrancesco Pellecchia e l’attuale presidente Giovanni Mianulli, sarà avviato un confronto su diversi temi tesi a promuovere e sostenere un progetto ambizioso: ridisegnare la mission del Parco. Parteciperanno all’incontro il vice presidente della giunta regionale Pasquale Pepe, l’assessora all’Ambiente e alla Transizione ecologica Laura Mongiello, il direttore dell’APT Basilicata e i rappresentanti della Comunità del Parco.

“Il Parco e le sue funzioni nel contesto territoriale: ambientale, patrimoniale, culturale, economico” intende promuovere una analisi e una riflessione partecipata che attraverso il confronto con i destinatari, i fruitori e gli abitanti del Parco, oltre che con gli esperti e gli amministratori, consenta di raccogliere contributi utili alla definizione di futuro per il Parco della Murgia Materana.” Nella nota si sottolinea come “A pochi mesi dalla presidenza Mianulli sono già state avviate azioni concrete per la valorizzazione del Parco. Solo per citarne alcune: il controllo e la riapertura del Sentiero 406, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle passerella del Sentiero 406, la riapertura di Iazzo Gattini e la manutenzione delle passerelle del Villaggio Neolitico.

È in corso di aggiornamento e implementazione, inoltre, il “Piano” del Parco, secondo le procedure previste, con l’obiettivo di adeguarlo al contesto attuale e supportarne la crescita e, in prospettiva, il suo ampliamento.”

