Matera: In 2000 il 1 maggio lungo il sentiero 406 dai Sassi al Parco

Una buona risposta da parte dei visitatori che il 1 maggio hanno affrontato il percorso che da Porta Postergola, in via Largo Madonna delle Virtù, hanno attraversato la passerella in legno(è questa la esatta denominazione) sul torrente Gravina per raggiungere il pianoro del Parco della Murgia e da qui alla scoperta di siti rupestri, masserie, cisterne e ad altri segni del territorio. Soddisfazione, come riporta la nota, da parte del presidente dell’Ente Parco Giovanni Mianulli, per la gestione dei flussi affidata alla società Parco Sassi srl. Un dato da monitorare è quello analitico sulla provenienza ed età dei visitatori (Italia, estero e residenti),nonchè giudizi, osservazioni utili per eventuali attività di promozione mirata e per migliorare, eventualmente, il servizio.



IL COMUNICATO STAMPA

Comunicato Stampa – Gestione dei flussi e servizi: il Parco della Murgia Materana guarda al futuro

Buona risposta di visitatori e residenti nel weekend de Primo Maggio

Circa 2.000 presenze nel weekend del Primo Maggio sono state registrate nel Parco della Murgia Materana, tra Murgia Timone e il sentiero 406. Numeri che confermano la validità del test sperimentale promosso dall’Ente Parco della Murgia Materana, attraverso Parco Sassi Srl, società aggiudicataria del bando per la gestione delle aree, finalizzato al monitoraggio e alla gestione dei flussi di visitatori nel territorio.

Il modello di gestione rappresenta, infatti, un’importante opportunità per valorizzare un patrimonio naturalistico, ambientale e culturale di grande pregio. In questa direzione si inseriscono azioni mirate a migliorare l’accessibilità, rafforzare la conoscenza del territorio e garantire servizi adeguati per turisti e residenti, favorendo esperienze outdoor coerenti con i principi di un turismo sostenibile, lento e responsabile.



«I numeri registrati nel fine settimana del Primo Maggio confermano che il Parco è sempre più attrattivo e che il percorso avviato sta producendo risultati concreti – dichiara il presidente dell’Ente Parco, Giovanni Mianulli –. La sfida ora è proseguire nel miglioramento dell’accoglienza e dei servizi, assicurando al tempo stesso la tutela e la conservazione di un patrimonio unico».

Un test superato che spinge a proseguire nel potenziamento dei servizi, come previsto dal contratto tra Ente e società di gestione: dall’area ristoro al noleggio di attrezzature da trekking, biciclette ed e-bike, fino a percorsi enogastronomici, attività educative e strumenti digitali come mappe interattive e realtà aumentata, pensati per rendere sempre più completa e autentica l’esperienza nel Parco.

Una visione condivisa anche dalla Regione Basilicata e dal presidente Vito Bardi, orientata a rafforzare il ruolo delle aree protette lucane come motori di sviluppo sostenibile e attrattori turistici di qualità.

05/05/2026

Ente Parco della Murgia Materana