Matera ha fatto una bella figura per il G7, con il centro tirato a lucido.

Avevamo parlato in altro servizio https://giornalemio.it/politica/piazza-pascoli-silenziosa-e-deserta-tirata-a-lucido-per-il-g7/ di pulizia straordinaria nel Centro di Matera per il G7 e dell’impegno di uomini e mezzi di Cosp Tecno Service, che hanno lavorato tutta la notte perchè facessimo una bella figura nei confronti degli ospiti stranieri, provenienti dai sette Paesi più industrializzati e ci siamo riusciti. Non solo piazza Pascoli, via Ridola ma anche le adiacenze, proseguendo per via delle Beccherie, piazza del Sedile e Duomo fino a piazza Vittorio Veneto. Un impegno che continua con periodicità nel corso della settimana: una strada alla volta, per mantenere il decoro. Ma cittadini e turisti devono contribuire a raggiungere questo obiettivo: si fa prima a non sporcare, che a pulire. Attendiamo che partano campagne mirate e un monitoraggio preventivo da parte dell’Amministrazione comunale