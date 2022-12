Matera e patrimonio Unesco. Nel 2023 sono 30 anni. Lavoriamoci sù!

Anche perchè la ricorrenza può e deve essere l’occasione per lavorare con serietà a un rilancio di immagine e offerta, offuscata e depauperata, da forzature o aberrazione che hanno intaccato – nei fatti – quel patrimonio di tecniche tradizionali di recupero e manutenzione, che aveva costituito tanta parte del dossier di candidatura messo a punto dall’architetto Pietro Laureano a Cartagena, davanti alla commissione, durante l’Amministrazione guidata da Francesco Saverio Acito. Si riparta da qui, guardandosi su cosa è stato, cosa resta da fare per mantenere o ripristinare l’integrità dei luoghi, dopo il forte ridimensionamento dell’Ufficio Sassi e le mancate iniziative, a seguito del lavoro compiuto dalla commissione speciale presieduta da Pasquale Doria sulle ‘’forzature’’ compiute a Murgia Timone. A febbraio 2023 è giusto sarà un anno che il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che investe sindaco e giunta ad adottare misure conseguenziali. Per il trentennale c’è da fare. Non sappiamo cosa e se l’Amministrazione comunale, e altre istituzioni, stanno preparando per quell’evento. Il tema è quello legato a quella esperienza, dossier alla mano, e a quello che rappresentano arte, ambiente e gestione dei beni materiali dell’umanità. Nei mesi scorsi abbiamo suggerito l’invito per un evento a tema di un ambientalista d’annata come il re d’Inghilterra, Carlo, e di quanti si occupano della tutela del Pianeta.Sarebbe un evento promozionale di forte impatto internazionale. L’invito e le suggestioni di Antonio Serravezza (non aver un bene come i Sassi e l’habitat rupestre) a tener conto di quello che è possibile fare per portare valore aggiunto all’economia locale e al ruolo ‘’internazionale’’ nel turismo internazionale. Ma anche qui serve una svolta, con competenze e professionalità. Sarà l’anno buono?



GLI AUSPICI E LE SUGGESTIONI DI SERRAVEZZA

Cari amici materani immaginiamo per un attimo di svegliarci una mattina e di non trovare più i Sassi. Immaginiamo anche di non vedere più il Castello del Conte Tramontano. Immaginiamoci così, per assurdo, un contesto differente e, quindi, una storia diversa della nostra Comunità. Chissà se i nostri nonni avrebbero avuto gli stessi sogni. Avremmo oggi la stessa indole creativa, gli stessi legami, le stesse intuizioni, le stesse tradizioni?

Cosa sarebbe Matera, come saremmo noi? Voglio costruire il mio ragionamento partendo proprio da queste immagini e da alcune riflessioni che hanno portato a eleggere la nostra città UNESCO e Capitale europea della cultura , risultati ambiziosi che ci hanno dato l’occasione storica di scrivere uno sviluppo socio-economico e culturale della Comunità. Sono state due occasioni storiche che ci ha consentito di entrare nel privilegiato circuito mondiale. La nostra città riconosciuta come città turistica ha avuto l’opportunità di farsi conoscere meglio e di unire le forze che hanno saputo creare nuove sinergie e proposte turistiche per i tanti visitatori che arrivano ta tutte le parti del globo. Posso dire che in una piccola parte dell’Italia, da Roma in giù, solo Matera rappresenta con il suo patrimonio culturale, monumentale, naturalistico e biodiversità unico e irripetibile. Posso dire che mettere a Matera il “bollino” di città turistica universale per la nostra offerta culturale, turistica, gastronomica, produttiva saprà generare ricadute socio-economiche rilevanti. Una sorta di giro di boa su tutta la linea non più la”città della vergogna “. È tutto vero ed è così e dobbiamo crederci proprio in nome della nostra storia: c’è lo dobbiamo come lucani e soprattutto come materani.



Lo dobbiamo proprio nei confronti dei nostri nonni che negli anni ‘20, all’indomani della prima guerra mondiale, quando gli stenti erano inimmaginabili e l’Italia piangeva già i suoi tanti giovani morti sui campi di battaglia, in un Meridione arretrato e aspro, quando davvero poco arrivava sulla tavola delle case scavate nel tufo. E allora ecco un invito, che è a un tempo un auspicio: si faccia fronte comune perché c’è in gioco la vocazione del territorio e la sua identità, perché quel fare e quel saper fare possano prendere l’unica direzione che vale la pena percorrere: quella della crescita felice. L’invito perché quella “proiezione della città in un futuro pensato come tempo corale” consegni un territorio armonioso a tutti noi: a chi c’è, a chi è lontano ma ritorna sempre. A chi verrà dopo di noi. Buon Natale e felice Anno Nuovo Matera!