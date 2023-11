Matera: da lunedì, al via consegna buste bio per il rifiuto organico

Inizia lunedì prossimo, 20 novembre, dai residenti nella zona “Centro storico – Sassi” più Zona B, la consegna delle buste bio per la raccolta del rifiuto organico. La distribuzione avverrà secondo un preciso calendario predefinito dal gestore del servizio. In particolare, da lunedì 20 novembre al 2 dicembre la consegna avverrà presso l’autorimessa del palazzo comunale, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 17. La seconda tranche per i residenti nella Zona A, dal 4 al 16 dicembre presso la parrocchia di Sant’Agnese dalle ore 8 alle 14. Poi si passerà alla Zona C dal 18 al 30 dicembre presso la sede dell’associazione “Angeli del carro”, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. La Zona Borghi sarà servita dal 8 al 13 gennaio 2024 presso la sede dell’associazione “Amici del borgo” in piazza Monte Grappa 11, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alla 17, o dal 15 al 27 gennaio 2024 presso la sede della Cosp Tecnoservice in contrada Serritello La Valle, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle ore 9 alle 13.

